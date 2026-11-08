Un grav accident feroviar s-a produs duminică în Egipt, unde două trenuri de călători s-au ciocnit la aproximativ 76 de kilometri sud de Cairo. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 88 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Egipt. Printre morți se numără și un mecanic de locomotivă.

Potrivit Autorității Feroviare din Egipt, un tren care circula pe ruta Giza – Fayoum a lovit din spate o altă garnitură, care se deplasa de la Cairo către Aswan. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, unele răsturnându-se complet.

Accidentul s-a produs între stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, potrivit publicației locale al-Masry al-Youm, citată de BBC. Cauzele coliziunii nu sunt cunoscute deocamdată.

1/3 Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 88 au fost rănite. Foto: X/@neuralnetw0rks

Peste 70 de ambulanțe au fost trimise la locul accidentului feroviar din Egipt

Peste 70 de ambulanțe au fost mobilizate la fața locului, alături de utilaje grele folosite pentru ridicarea și îndepărtarea vagoanelor deraiate. Înregistrările video de la locul accidentului surprind mai multe garnituri răsturnate și un număr mare de persoane adunate în apropierea zonei.

Autoritatea feroviară a anunțat că echipele de intervenție lucrează pentru îndepărtarea resturilor și reluarea circulației pe linia Cairo – Egiptul de Sus, fără să precizeze cât va dura operațiunea.

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut declanșarea unei anchete rapide pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Acesta a transmis că orice persoană găsită vinovată de neglijență trebuie să răspundă pentru faptele sale.

La rândul său, premierul Mostafa Madbouly a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a dat asigurări că acestea vor beneficia de tot sprijinul necesar. Oficialul a declarat că va monitoriza îndeaproape acordarea îngrijirilor medicale persoanelor rănite și le-a urat acestora însănătoșire grabnică.