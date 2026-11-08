Tragedie în Italia: O româncă de 27 de ani a murit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un camion. Ce au descoperit anchetatorii

O tânără româncă în vârstă de 27 de ani a murit în urma unui accident rutier produs în provincia L'Aquila din Italia. Roxana Pușcașu se afla la volanul unui Ford Focus când autoturismul a intrat în coliziune cu un camion care transporta o macara. În urma impactului, mașina a ajuns sub vehiculul de mare tonaj, iar echipele de intervenție nu au mai reușit să o salveze. Cazul a fost relatat de publicațiile italiene Il Capoluogo și de site-ul Rotalianul.

O româncă de 27 de ani a murit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un camion. Foto: Il Capuologo

Evenimentul rutier s-a petrecut vineri, 6 noiembrie 2026, pe drumul național 17, în apropiere de Scoppito, la kilometrul 15,100, pe tronsonul dintre Vigliano și Sella di Corno.

În momentul accidentului, Roxana se deplasa către L'Aquila, localitatea în care locuia de mai mult timp. Aceasta venea dinspre Antrodoco, unde se află locuința partenerului său.

După impact, la locul accidentului au ajuns pompieri, echipaje medicale, carabinieri și personal responsabil de administrarea drumului. Cu toate eforturile depuse de salvatori, viața tinerei nu a mai putut fi salvată.

Primele date ale anchetei indică faptul că autoturismul ar fi putut pierde aderența și ar fi pătruns pe banda destinată circulației din sens opus. Anchetatorii verifică inclusiv dacă precipitațiile și asfaltul umed au contribuit la pierderea controlului asupra mașinii. Deocamdată, nu a fost stabilită cauza exactă a accidentului.

Autoritățile au dispus indisponibilizarea ambelor vehicule implicate în coliziune. În cazul conducătorului camionului, un bărbat de 40 de ani din provincia Rieti, a fost deschisă o anchetă pentru omor rutier. Acesta nu a fost însă declarat responsabil pentru producerea accidentului, cercetările fiind în curs. Testele au arătat că șoferul nu consumase alcool și nici substanțe stupefiante.

Tânăra era cunoscută în cercul său de prieteni sub numele de Roxy. În Italia, aceasta a avut mai multe locuri de muncă: a început ca barmaniță, după care a lucrat ca asistentă într-un cabinet stomatologic din L'Aquila.

Cei care au cunoscut-o își amintesc de ea ca de o persoană prietenoasă, mereu veselă și atentă cu cei din jur.

Dispariția Roxanei a îndurerat comunitatea din L'Aquila. După aflarea veștii, prietenii și apropiații au publicat pe rețelele de socializare mesaje prin care și-au exprimat regretul și au transmis familiei condoleanțe.