 Tragedie în Italia: O româncă de 27 de ani a murit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un camion. Ce au descoperit anchetatorii | adevarul.ro
search
Duminică, 8 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Tragedie în Italia: O româncă de 27 de ani a murit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un camion. Ce au descoperit anchetatorii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

O tânără româncă în vârstă de 27 de ani a murit în urma unui accident rutier produs în provincia L'Aquila din Italia. Roxana Pușcașu se afla la volanul unui Ford Focus când autoturismul a intrat în coliziune cu un camion care transporta o macara. În urma impactului, mașina a ajuns sub vehiculul de mare tonaj, iar echipele de intervenție nu au mai reușit să o salveze. Cazul a fost relatat de publicațiile italiene Il Capoluogo și de site-ul Rotalianul.

O româncă de 27 de ani a murit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un camion.
O româncă de 27 de ani a murit după ce mașina sa s-a ciocnit cu un camion. Foto: Il Capuologo

Evenimentul rutier s-a petrecut vineri, 6 noiembrie 2026, pe drumul național 17, în apropiere de Scoppito, la kilometrul 15,100, pe tronsonul dintre Vigliano și Sella di Corno.

În momentul accidentului, Roxana se deplasa către L'Aquila, localitatea în care locuia de mai mult timp. Aceasta venea dinspre Antrodoco, unde se află locuința partenerului său.

După impact, la locul accidentului au ajuns pompieri, echipaje medicale, carabinieri și personal responsabil de administrarea drumului. Cu toate eforturile depuse de salvatori, viața tinerei nu a mai putut fi salvată.

Primele date ale anchetei indică faptul că autoturismul ar fi putut pierde aderența și ar fi pătruns pe banda destinată circulației din sens opus. Anchetatorii verifică inclusiv dacă precipitațiile și asfaltul umed au contribuit la pierderea controlului asupra mașinii. Deocamdată, nu a fost stabilită cauza exactă a accidentului.

Autoritățile au dispus indisponibilizarea ambelor vehicule implicate în coliziune. În cazul conducătorului camionului, un bărbat de 40 de ani din provincia Rieti, a fost deschisă o anchetă pentru omor rutier. Acesta nu a fost însă declarat responsabil pentru producerea accidentului, cercetările fiind în curs. Testele au arătat că șoferul nu consumase alcool și nici substanțe stupefiante.

Tânăra era cunoscută în cercul său de prieteni sub numele de Roxy. În Italia, aceasta a avut mai multe locuri de muncă: a început ca barmaniță, după care a lucrat ca asistentă într-un cabinet stomatologic din L'Aquila.

Cei care au cunoscut-o își amintesc de ea ca de o persoană prietenoasă, mereu veselă și atentă cu cei din jur.

Dispariția Roxanei a îndurerat comunitatea din L'Aquila. După aflarea veștii, prietenii și apropiații au publicat pe rețelele de socializare mesaje prin care și-au exprimat regretul și au transmis familiei condoleanțe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
digi24.ro
image
O pensionară din Italia trăiește într-o mașină, după ce a fost evacuată. Fiica și ginerele ei au ajuns și ei pe străzi
stirileprotv.ro
image
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
gandul.ro
image
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
mediafax.ro
image
Gigi Mustață pune presiune pe Gigi Becali! Liderul Peluzei Nord: „Dacă nu se iau măsuri, fac publice înregistrările!”
fanatik.ro
image
Cum își recapătă Vladimir Putin influența diplomatică globală fără să facă nicio concesie în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Adio! Și-a anunțat retragerea de la echipa națională, la doar 21 de ani: "Ăsta deja nu mai e fotbal"
digisport.ro
image
Două trenuri s-au ciocnit: cel puțin patru morți și 120 de răniți
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025
observatornews.ro
image
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
cancan.ro
image
Testul de 30 de secunde pe care orice pensionar trebuie să-l facă. Ce dezvăluie despre sănătate?
newsweek.ro
image
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
prosport.ro
image
Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie
playtech.ro
image
Tatăl lui Ștefan Baiaram a fost transferat la ATI! Ultimele informații despre starea sa de sănătate
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
digisport.ro
image
STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia
romaniatv.net
image
Obiceiuri și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Ce e bine să facem astăzi
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie
click.ro
image
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
click.ro
image
Cine era Andrada, tânăra de 21 de ani găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Ce au descoperit legiștii
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Nava Luisito în construcție. Acuarelă de Emilio Biggeri (circa 1965). Epava Espora este reprezentată în stânga
Misterul unui naufragiu de la capătul lumii: arheologii au descoperit indicii vechi de 150 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Fosta iubită a lui Russell Brand, dezvăluiri după verdictul de viol! „Dacă nu mă ajuta, probabil aș fi murit”
image
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent