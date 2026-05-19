Criminalul din Mureș, pedeapsă cu închisoarea pe viață, în lipsă. Emil Gânj este de negăsit de peste 9 luni

Criminalul din Mureș, Emil Gânj, considerat extrem de periculos și dat în urmărire națională și internațională, a fost condamnat la detenție pe viață în lipsă de Tribunalul Mureș, în dosarul crimei comise în vara anului 2025.



Tribunalul Mureș a pronunțat marți, 19 mai 2026, sentința în dosarul crimei din Miheșu de Câmpie, una dintre cele mai grave fapte de violență din ultimii ani. Emil Gânj a fost condamnat la detenție pe viață pentru omor calificat și distrugere, însă rămâne judecat și pedepsit în lipsă, întrucât nu a fost prins de autorități.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc pe 8 iulie 2025, în jurul orei 8:45. Bărbatul și-a atacat fosta parteneră cu mai multe lovituri de topor, după care a incendiat locuința pentru a distruge urmele. Mama victimei a fost cea care a alertat autoritățile prin 112, după ce a observat că imobilul era cuprins de flăcări.

Echipajele de intervenție au găsit victima decedată la fața locului.

Emil Gânj nu era la prima faptă de o asemenea gravitate. Acesta fusese condamnat în 2011 pentru omor calificat, fiind eliberat condiționat în 2020, înainte de expirarea completă a pedepsei.

De la comiterea faptei, suspectul este dat în urmărire generală și internațională, fără a fi prins până în prezent. De-a lungul timpului au existat mai multe semnalări privind posibile apariții, însă niciuna nu a fost confirmată.

Anchetatorii iau în calcul că acesta ar fi reușit să își pregătească din timp ascunzători și mijloace de evitare a capturării, inclusiv prin schimbarea frecventă a dispozitivelor de comunicații.

Emil Gânj a fost inclus pe lista celor mai căutați infractori din Europa, fiind considerat extrem de periculos. Autoritățile române au beneficiat și de sprijin internațional în încercarea de a-l localiza.

Cazul rămâne unul dintre cele mai mediatizate dosare de omor din ultimii ani, atât prin gravitatea faptei, cât și prin faptul că autorul nu a fost încă prins.