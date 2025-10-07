Emil Gânj, adăugat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Autoritățile îl caută de trei luni

Emil Gânj, criminalul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați criminali din Europa, publicată de Europol.

De trei luni, autoritățile române încearcă fără succes să îi dea de urmă, iar Poliția Română oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la prinderea lui. Pe site-ul Europol au fost publicate mai multe fotografii ale lui Emil Gânj, detalii pentru identificare și o avertizare clară: bărbatul este considerat extrem de periculos.

Între timp, autoritățile din județul Mureș continuă verificările și mențin filtrele rutiere în zonă. „Bine ar fi să-l găsească. Bine ar fi și pentru poliție, să nu mai umble atâta...”, spune un localnic. Un altul afirmă: „Ăla stă, poate să facă oricând o crimă, ceva, și nu-l ia nimeni la răspundere.”

Căutările s-au extins și în alte județe, iar polițiștii verifică inclusiv casele părăsite sau alte locuri izolate unde s-ar putea ascunde Gânj.

Familia victimei, ucisă cu brutalitate în urmă cu trei luni, este în continuare păzită de polițiști, iar vecinii trăiesc în teamă. „Eu cred că cineva îi ține spatele, că dacă nu i-ar ține spatele, cred că s-ar ajunge la mal. Noi toți de aici ne temem. Este foarte periculos, undeva este și e protejat”, a declarat o vecină, conform știrileprotv.ro.

Magistrații Tribunalului Mureș au emis pe numele lui Emil Gânj un mandat european de arestare pentru răpire, omor calificat și distrugere prin incendiere.

Tatăl fetei ucise de Emil Gânj acuză presiuni din partea poliției

Detalii șocante în cazul Andei Maria, tânăra ucisă de Emil Gânj, care este urmărit de autorități de aproape trei luni. A fost publicată o conversație telefonică dintre tatăl fetei și operatorul 112, care dezvăluie modul în care polițiștii au gestionat situația înainte de crimă. În apelul la 112, tatăl tinerei a reclamat că fiica sa a fost presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, în ciuda faptului că fata susținea contrariul.