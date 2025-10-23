search
Joi, 23 Octombrie 2025
Video Momentul cumplit în care criminalul Emil Gânj își atacă fosta iubită. Firul tragediei, detaliat într-un material Recorder

Publicat:
Ultima actualizare:

Cazul tragic al Andei Maria Gyurca, tânăra de 23 de ani ucisă de fostul partener, Emil Gânj, a scos în evidență o serie de deficiențe instituționale grave, sugerând o complicitate tacită a statului în escaladarea violenței domestice.

Un material Recorder publicat joi, 23 octombrie, detaliază parcursul dramatic al evenimentelor și răspunsul autorităților.

Emil Gânj, un recidivist cu un istoric de violență, a fost condamnat în 2008 pentru act sexual cu un minor și, ulterior, în 2011, la 15 ani și jumătate de închisoare pentru omor calificat. În mod neașteptat, în 2020, magistrații Judecătoriei Târgu Mureș au decis eliberarea sa cu cinci ani înainte de termen.

În 2023, Gânj a început o relație cu Anda Maria, o tânără mamă din Miheșul de Câmpie. La scurt timp, Gânj a devenit gelos și violent, iar Anda a încercat să se despartă de el.

Pe 16 februarie 2024, Anda Ghiurga a fost desfigurată în bătaie de Emil Gânj. Familia a apelat la 112, însă răspunsul autorităților a fost marcat de suspiciune și chiar de judecată, conform relatărilor surprinse de Recorder.

Un operator 112 a răspuns tatălui Andei, care sunase să reclame bătaia: „Domnul meu, nu trimit eu mascații de aici. Dacă au nevoie de mascați, solicită cei care sunt la fața locului.”

Deși a fost emis un ordin de restricție, acesta nu a fost introdus imediat în sistemul Poliției Române, ci abia un an mai târziu, pe 26 februarie 2025, așa cum a comunicat Poliția Română, invocând „mai multe mandate emise pe numele inculpatorului.”

Pe parcursul unui an, Gânj a continuat să o terorizeze pe Anda, iar poliția nu a reușit să intervină eficient. Tânara a vorbit despre calvarul prin care trecea la o emisiune televizată.

„A intrat mama, să-i spună să plece de acolo, că sună la poliție. El nu pleca, bătea și mai tare să deschid geamul, să intre pe geam, că pe ușa nu putea, că bătea camera. Mama a sunat la poliție, după jumătate de oră a venit poliția, l-a căutat pe acolo, nu l-a găsit. Le-am spus dacă nu se poate să rămână cu mine, că mi-e frică, poate el se va întoarce. Au spus că nu poate să rămână cu mine, pentru că au și altceva de făcut. Să merg la mătusă-mea, că o să fiu mai siguranță”, a declarat Anda, în cadrul unei intervenții la Antena Stars, pe 3 martie 2025.

Răpirea și eșecurile poliției

Pe 26 februarie 2025, Emil Gânj a răpit-o pe Anda și i-a incendiat locuința. Deși fata a reușit să scape după două zile, refugiindu-se într-un magazin, ancheta ulterioară a fost, de asemenea, controversată.

Mama victimei a acuzat că polițiștii s-au purtat inuman cu Anda, ducând-o, obosită și speriată, la reconstituirea răpirii și punând la îndoială versiunea ei.

Tatăl Andei, Tiberiu Gyurca, a apelat la 112, reclamând că fiica sa era hărțuită în sediul poliției pentru a declara că nu a fost răpită, fiind amenințat cu o amendă maximă de 4.000 de lei pentru apel fals la urgențe.

Citește și: Poliția Română caută voluntari pentru găsirea criminalului din Mureș: „Pasionați de drumeție sau de vânătoare”

Pe 14 aprilie 2025, paza permanentă a Andei a fost retrasă inexplicabil. Mama victimei a susținut că Anda a fost forțată să ceară protecție doar pe timpul nopții, fiindu-i spus: „Tu trebuie să semnezi aici că tu nu mai ai pază. Tu nu o să mai ai pază pe timp de zi, pentru că nu vine de la noi, că vine de la ăia mai mari.”

Anda însăși a relatat, la Antena Stars, amenințările constante ale lui Gânj: „Spunea (n.r. Gânj), poliția nu o să te apere, nu o să stea lângă tine și o să te omor. (...) Dacă nu deschizi ușa, o să sparg geamul și o să te omor.”

Crima și reacția oficialilor după tragedie

Pe 8 iulie 2025, la două ore și jumătate după ce echipajul de poliție care asigura paza de noapte a plecat, Emil Gânj a intrat în curtea Andei și a ucis-o în propria ei locuință, după care a dat foc casei. Imaginile tulburătoare au fost surprinse de camera de supraveghere pe care chiar familia Andei o montase în curtea casei.

Tatăl Andei a sunat din nou disperat la 112, iar un operator l-a direcționat către Poliția Mureș pentru informații.

La câteva minute după crimă, polițiștii, inclusiv comisarul șef Bogdan Roșiu care avusese în lucru până atunci cazul Andei, s-au întors la fața locului pentru a transmite „sincere condoleanțe a familiei îndurerate.”

Căutarea lui Gânj a început cu întârziere, la ora 23:00, implicând sute de polițiști și jandarmi.

Întrebat despre o posibilă "lentoare a poliției", Cătălin Predoiu a declarat: „Nu, nu avem date care spun că ar fi o lentoare, nu avem pur și simplu această informație.”

A urmat o avalanșă de eschive, iar Predoiu a sugerat chiar că victima ar fi ajutat agresorul: „Cauza principală pentru care el a scăpat urmăririi a fost că a fost aceea că a fost sprijinit, a fost ajutat repede, din păcate chiar și de victimă.”

Un eșec sistematic

Cazul Anda Ghiurga a expus eșecuri sistemice la multiple niveluri: justiția în evaluarea unui criminal eliberat anticipat, poliția în protejarea unei victime care a cerut ajutor în mod repetat și politicienii în înțelegerea gravității fenomenului violenței domestice.

Anda Gyurca a fost una dintre cele 33 de femei ucise în acel an de parteneri. Emil Gânj a fost trimis în judecată. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este încă de negăsit, dat în urmărire generală.

