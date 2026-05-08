Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Fratele lui Emil Gânj, criminalul care și-a incendiat concubina, amenință familia victimei

Fratele lui Emil Gânj, bărbatul din județul Mureș dat în urmărire după ce și-a ucis fosta parteneră și i-ar fi dat foc, este acuzat că ar fi amenințat un membru al familiei victimei.

Fratele  criminalului i-ar fi cerut rudei victimei să aibă grijă la declarațiile pe care le va da în proces, potrivit News.ro.

„La data de 27 aprilie 2026, o femeie de 38 de ani, membră a familiei victimei şi beneficiară a unor măsuri de protecție, a informat polițiștii că, în timp ce se afla în proximitatea unui magazin din localitate, ar fi fost abordată de fratele persoanei urmărite, care i-ar fi adresat afirmații referitoare la declarațiile pe care aceasta urma să le ofere în cadrul procesului penal”, a transmis, vineri, 8 mai, Poliţia Mureş.

Deși femeia nu a depus plângere pentru amenințare, motivând că nu s-a simțit în pericol, polițiștii au deschis dosar penal pentru influențarea declarațiilor și amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduș.

Oamenii legii au intensificat măsurile de protecție în zonă. Polițiștii Secției 13 Zau de Câmpie desfășoară activități de pază și supraveghere pentru a preveni orice incident, iar zona este monitorizată constant. În baza unor decizii ale Tribunalului Mureș, trei imobile în care locuiesc rude ale victimei sunt păzite permanent, iar trei persoane beneficiază de însoțire și protecție.

Poliția Mureș a precizat că fratele inculpatului se deplasează periodic la locuința părintească, aflată în apropierea uneia dintre casele aflate sub pază, pentru activități gospodărești, având asupra lui unelte specifice. Situația este urmărită în permanență, iar autoritățile spun că iau toate măsurile necesare pentru siguranța familiei victimei.

Între timp, crima comisă de Emil Gânj rămâne unul dintre cele mai grave cazuri din ultimii ani.  Bărbatul este acuzat că, în iulie anul trecut, a mers înarmat cu un topor la locuința fostei partenere, a distrus ușa și geamurile, apoi a lovit-o mortal în zona capului. Ulterior, ar fi stropit cadavrul cu benzină și i-ar fi dat foc, incendiu care a cuprins și locuința. Emil Gânj, care a mai condamnat anterior pentru o altă crimă, este dat în urmărire generală, fiind arestat preventiv în lipsă.

