Transalpina rămâne închisă între Rânca și Obârșia Lotrului. Meteorologii au lansat noi avertizări de vreme rea

Drumarii anunță că traficul rămâne în continuare închis pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă măsoară 20-40 centimetri. Meteorologii au lansat astăzi noi avertizări de vreme rea.

Sursa video: DRDP Craiova

„Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. Drumarii intervin cu utilajele de deszăpezire pentru îndepărtarea omătului de pe carosabil, însă prognozele meteo arrată căă vremea rea se menține și în zilele următoare, când la munte se vor înregistra noi cantități de precipitații, în special lapoviță și ninsoare.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 6 octombrie, ora 10.00 – 9 octombrie, ora 10.00 se vor înregistra ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece.

Video credit: DRDP Craiova

„În intervalul menționat în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70...100 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60...70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade”, se arată în informarea meteo lansată de ANM luni, 6 octombrie 2025.