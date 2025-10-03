Salvamont intervine în Munții Bucegi și Parâng: turiști blocați în zăpadă și mașini surprinse de viscol

Doi turiști au rămas blocați în zăpadă în Munții Bucegi, iar cinci persoane au întâmpinat probleme similare în Parâng, în contextul avertizărilor meteo și a stratului consistent de zăpadă. Salvatorii montani intervin pentru a-i aduce în siguranță la baza muntelui.

În Munții Bucegi, stratul de zăpadă depășește 50 de centimetri, iar doi turiști au pierdut traseul în zona Poiana Prepeleac. Echipa Salvamont Râșnov a ajuns la victime, care prezintă semne de hipotermie și nu erau echipate corespunzător, având asupra lor doar o lanternă frontală la plecare, la ora 11:00 din Bușteni.

„Acțiunea de salvare este dificilă din cauza condițiilor meteo și a solului instabil, iar în partea superioară a muntelui sunt copaci doborâți de greutatea zăpezii”, a precizat Salvamont Brașov într-o postare pe Facebook.

Situații similare s-au înregistrat și în Parâng, unde cinci persoane au rămas blocate cu mașinile în zăpadă. Două dintre acestea au fost prinse în zona Telescaunul Nou, iar ulterior salvatorii au dat peste alte trei persoane, surprinse de condițiile meteo.

„Jandarmii i-au ajutat să scoată mașinile și să continue deplasarea în siguranță”, a anunțat Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.

Meteorologii avertizează că, deși vremea se va mai domoli temporar spre sfârșitul săptămânii, ploile și ninsorile abundente continuă să afecteze întreaga țară, cu cod roșu de ploi și inundații în sud și avertizări de zăpadă la munte.