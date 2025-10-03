search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Salvamont intervine în Munții Bucegi și Parâng: turiști blocați în zăpadă și mașini surprinse de viscol

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Doi turiști au rămas blocați în zăpadă în Munții Bucegi, iar cinci persoane au întâmpinat probleme similare în Parâng, în contextul avertizărilor meteo și a stratului consistent de zăpadă. Salvatorii montani intervin pentru a-i aduce în siguranță la baza muntelui.

Salvatorii montani intervin pentru a-i aduce în siguranță la baza muntelui. FOTO: Facebook
Salvatorii montani intervin pentru a-i aduce în siguranță la baza muntelui. FOTO: Facebook

În Munții Bucegi, stratul de zăpadă depășește 50 de centimetri, iar doi turiști au pierdut traseul în zona Poiana Prepeleac. Echipa Salvamont Râșnov a ajuns la victime, care prezintă semne de hipotermie și nu erau echipate corespunzător, având asupra lor doar o lanternă frontală la plecare, la ora 11:00 din Bușteni.

„Acțiunea de salvare este dificilă din cauza condițiilor meteo și a solului instabil, iar în partea superioară a muntelui sunt copaci doborâți de greutatea zăpezii”, a precizat Salvamont Brașov într-o postare pe Facebook.

Situații similare s-au înregistrat și în Parâng, unde cinci persoane au rămas blocate cu mașinile în zăpadă. Două dintre acestea au fost prinse în zona Telescaunul Nou, iar ulterior salvatorii au dat peste alte trei persoane, surprinse de condițiile meteo.

„Jandarmii i-au ajutat să scoată mașinile și să continue deplasarea în siguranță”, a anunțat Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.

Meteorologii avertizează că, deși vremea se va mai domoli temporar spre sfârșitul săptămânii, ploile și ninsorile abundente continuă să afecteze întreaga țară, cu cod roșu de ploi și inundații în sud și avertizări de zăpadă la munte.

Braşov

Top articole

Partenerii noștri

image
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia
observatornews.ro
image
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Pachetul 3 de austeritate aduce măsuri foarte dure: Cumulul pensiei cu salariul NU se mai amână, 10% concedieri în administraţia locală, tăieri de 10% salarii în administraţia centrală
romaniatv.net
image
Codul Rutier se schimbă radical. Președintele Nicușor Dan a semnat legea pentru șoferi
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!