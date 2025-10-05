Vremea împarte România în două: ploi și lapoviță în vest, temperaturi de până la 22 de grade în sud-est

Vremea rămâne capricioasă duminică, 5 octombrie, și se așteaptă ploi, lapoviță la munte și temperaturi contrastante între regiunile țării, potrivit prognozei ANM.

România traversează o perioadă meteorologică cu variații semnificative de temperatură și precipitații. Vestul, nord-vestul și centrul țării se confruntă cu un aer neobişnuit de rece pentru prima parte a lunii octombrie, în timp ce sudul și estul beneficiază de temperaturi mai blânde, apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, norii vor acoperi cerul, aducând ploi pe arii extinse. Spre seară, precipitațiile se vor extinde și către Oltenia, sudul Moldovei, parțial Muntenia și izolat Dobrogea, astfel că în sud-vest, după-amiaza, sunt posibile cantități mai însemnate de apă, de până la 20-25 de litri pe metru pătrat.

La altitudini mari, de peste 1.800 de metri, meteorologii prognozează lapoviță și chiar ninsoare trecătoare. Vântul se va face simțit în special pe crestele montane, dar și în Bărăgan și Dobrogea, cu intensificări ușoare, în rest fiind slab până la moderat.

Valorile termice maxime vor varia semnificativ de la o regiune la alta, cu 9 grade în Maramureș și până la 22 de grade în Lunca Dunării. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 4 și 12 grade Celsius, cele mai ridicate fiind așteptate în zona litoralului.

Vremea în București

Capitala va cunoaște o ușoară încălzire, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros pe parcursul zilei, cu înnorări și posibile ploi slabe în timpul nopții. Vântul va avea intensități reduse, iar temperatura maximă va fi în jur de 19 grade, cu o minimă între 7 și 9 grade.

La munte

Condițiile meteo vor fi specifice începutului de iarnă, în special la altitudini înalte, unde, pe lângă lapovița și ninsoarea trecătoare, vântul se va face simțit pe creste.