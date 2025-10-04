search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Iarna a coborât mai devreme în Munții Parâng. Șoselele spectaculoase au devenit tot mai riscante pentru șoferi

0
0
Publicat:

Călătoriile pe șoselele alpine din Munții Parâng devin tot mai riscante odată cu apropierea iernii. Primele ninsori s-au așternut pe drumurile Parângului, Transalpina a fost închisă, iar utilajele de deszăpezire au fost mobilizate mai devreme decât în anii trecuți, pentru a elibera căile de acces.

DN 7A Transalpina. Foto: DRDP Timișoara și Meteoplus. Facebook
DN 7A Transalpina. Foto: DRDP Timișoara și Meteoplus. Facebook

Iarna și-a făcut simțită prezența pe mai multe șosele montane din Parâng. Ploile din acest sfârșit de săptămână s-au transformat în ninsori în zonele alpine, iar pe mai multe drumuri a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire.

Șoselele alpine sub zăpadă

Drumurile spectaculoase care urcă până la peste 2.000 de metri altitudine au devenit riscante pentru șoferi.

Cel mai cunoscut dintre acestea, Transalpina (Drumul Național 67C), șoseaua din România care atinge cea mai mare altitudine (2.145 de metri, în Pasul Urdele), a fost închisă circulației de la mijlocul acestei săptămâni, pe sectorul alpin de 25 de kilometri dintre localitățile Rânca (judeţul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Ninsorile au afectat circulația și pe Drumul Național 7A (video DRDP Timișoara), care leagă, prin Munții Parâng și Lotru, orașele Petroșani (județul Hunedoara) și Brezoi (județul Vâlcea), și se intersectează cu Transalpina la Obârșia Lotrului.

Șoseaua montană urcă din Valea Jiului, prin Cheile Jiețului, ocolește lacul Vidra – aflat la aproape 2.000 de metri altitudine – și coboară în Valea Oltului, la Brezoi, spre izvoarele Lotrului. În zona cea mai sălbatică traversată de această șosea cu o lungime de peste 100 de kilometri, iarna a revenit mai devreme.

„Prima zăpadă din acest sezon în zona montană din județul Hunedoara, pe DN 7A, la limita cu județul Vâlcea. Înainte de a porni în călătorie, este important să vă informați cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți și la fenomenele meteo în desfășurare. Adaptați viteza la condițiile de trafic!”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Pe Drumul Național 7A, dar și pe Drumul Național 66, în Valea Jiului din județul Hunedoara, a fost împrăștiat material antiderapant.

Citește și: Cum se circula pe Transalpina acum 90 de ani: „Cotește nesfârșit și la fiecare pas se izbește de marginea unui gol fără fund”

„În paralel, drumarii au intervenit pentru tăierea crengilor cu pericol de rupere și pentru degajarea carosabilului de arbori căzuți sau aluviuni”, a mai informat DRDP Timișoara.

DN 7A Foto DRDP Timișoara (4) jpg
Imaginea 1/5: DN 7A Foto DRDP Timișoara (4) jpg
DN 7A Foto DRDP Timișoara (4) jpg
DN 7A Foto DRDP Timișoara (1) jpg
DN 7A Foto DRDP Timișoara (2) jpg
DN 7A Foto DRDP Timișoara (5) jpg
DN 7A Foto DRDP Timișoara (3) jpg

A nins și în stațiunea montană Parâng, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe drumul de acces în stațiune (Drumul Judeţean 709F), din cauza carosabilului umed și a declivității mari a acestuia. De altfel, pe durata iernii, drumul montan care urcă din Petroșani până la peste 1.700 de metri este închis pe ultimii șase kilometri, între Cabana Rusu și stațiune.

Munții Parâng, ținutul spectaculos traversat de șosele epice

Munții Parâng, cei mai înalți din vestul României, se ridică la răsărit de Valea Jiului, nu departe de orașele Petroșani și Petrila, și au primit numele de la cel mai înalt vârf al lor – Parângul Mare, de 2.519 metri.

Pentru băștinașii Văii Jiului, Parângul a fost dintotdeauna o punte de legătură între regiunile Hunedoarei, Vâlcii, Sibiului și Gorjului, dominată de tradițiile pastorale. Stânele arhaice împodobesc versanții, departe de drumurile bătătorite, iar sălașele (locuințele de vară) rămân și ele animate de oameni și animale până la lăsarea frigului.

În Parâng, aproape 20 de piscuri din masiv depășesc 2.300 de metri, iar vârfurile Gemănarea, Stoinița și Cârja trec de 2.400 de metri, fiind – alături de vârful Parângul Mic (2.074 de metri) – repere ale traseelor montane care pornesc din stațiunea montană Parâng. Dincolo de vârfurile adesea înzăpezite, zona alpină a păstrat până astăzi numeroase urme ale glaciațiunilor.

Circurile glaciare din Parâng sunt acoperite de grohotiș, au creste abrupte și zimțate și praguri care se dezvoltă în cascade. Cele mai cunoscute sunt Căldarea Roșiile, aflată sub Parângul Mare, la peste 2.000 de metri, Cârja și Câlcescu.

Pe fundul lor, călătorii descoperă cel puțin 20 de lacuri glaciare, dintre care cele mai cunoscute sunt lacurile Mija, Câlcescu, Roșiile și Iezerul Înghețat. Întreg masivul Parâng se întinde pe aproape 5.000 de kilometri pătrați și este generos în stațiuni turistice aflate la mare înălțime.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Video. „Rupe-i picioarele!”. Scene șocante la un meci de copii de 9 ani în București. Un părinte îi instigă pe micuți la violență extremă!
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
A rupt tăcerea, după ce toată lumea a spus că e noul iubit al vedetei care e cu 32 de ani mai mică decât el
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere
playtech.ro
image
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost arestat de poliție în Grecia și urmează să...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe vreme rea. Ce amenzi riscă șoferii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!