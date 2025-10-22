Cum a furat o tânără din Gorj bani din contul bunicii sale timp de doi ani. Prejudiciul depășește 77.000 de lei

O tânără de 25 de ani din județul Gorj ar fi golit contul bancar al propriei bunici. Ea a fost reținută de polițiști pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Prejudiciul depășește 77.000 de lei, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Nanu.

Potrivit anchetatorilor, victima, o femeie de 75 de ani, a alertat poliția pe 18 octombrie, după ce a descoperit că, pe parcursul a aproape doi ani, din contul ei au dispărut sume importante de bani.

„În perioada 12 mai 2023 – 14 octombrie 2025, din contul său bancar au fost efectuate tranzacţii financiare în valoare de aproximativ 77.400 de lei, fără acordul ei”, a precizat reprezentanta IPJ Gorj.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj, s-a stabilit că autoarea tranzacțiilor ar fi chiar nepoata femeii, o tânără de 25 de ani care avea acces la aplicația bancară a bunicii sale.

Anchetatorii au constatat că aceasta a efectuat 121 de tranzacții frauduloase, folosind aplicația de online banking fără consimțământul bunicii sale.

„În baza probatoriului administrat, a fost dispusă efectuarea urmăririi penale față de tânără pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, constând în aceea că a accesat fără drept aplicația bancară aferentă contului femeii de 75 de ani și a efectuat tranzacții financiare în mod fraudulos”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Marți, 21 octombrie, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere pe numele tinerei. Aceasta a fost depistată și dusă la sediul IPJ Gorj, unde a fost audiată, apoi reținută pentru 24 de ore.

Miercuri, suspecta urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propuneri legale, urmând ca procurorii să decidă dacă vor solicita arestarea preventivă.