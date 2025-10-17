O asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive în pandemie

O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic, după ce a introdus în baza de date numele unor persoane ca fiind vaccinate împotriva COVID-19, fără ca acestea să fi fost imunizate în realitate.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Gorj au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unei femei de 57 de ani din comuna Ionești. Aceasta a fost condamnată definitiv la șapte ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată și fals informatic în formă continuată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, femeia a fost dusă la Penitenciarul Târgu Jiu, unde va executa pedeapsa.

Vaccinări fictive în perioada pandemiei

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, femeia este asistentă medicală și, în perioada pandemiei de COVID-19, ar fi vaccinat fictiv mai multe persoane. În schimbul sumelor de între 500 și 1.500 de lei, aceasta introducea numele beneficiarilor în baza de date ca fiind imunizați, deși procedura de vaccinare nu avusese loc, potrivit Agerpres.

Asistenta lucra la un cabinet medical din comuna Ionești, unde a desfășurat aceste activități ilegale.

Pedeapsa și faptele

Femeia a fost anchetată și trimisă în judecată pentru faptele comise în perioada campaniei de vaccinare anti-COVID, când autoritățile derulau ample acțiuni de imunizare la nivel național. În urma procesului, instanța a decis condamnarea ei la șapte ani de închisoare cu executare, pedeapsă rămasă definitivă.