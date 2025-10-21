DNA descinde în Ilfov și cinci județe pentru evaziune fiscală și fraudă cu TVA în tranzacții auto. Prejudiciul este de 29 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.

Anchetatorii au în vizor trei suspecți bănuiți de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 29 de milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc în Ilfov, Ploiești, Târgoviște, Brașov, Oradea și Suceava.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta se bazează pe un articol recent introdus în legea privind combaterea fraudei fiscale, care facilitează incriminarea schemelor de fraudă cu TVA. Este vorba de Art 9 alin 1 din Legea 241/2005 si nou articol 9 ind 2 din Legea 241/2005.

Știre în curs de actualizare...