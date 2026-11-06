 Bătaie între elevi în toaleta unui liceu din Târgu Jiu. Trei adolescenți reținuți, inclusiv cel agresat | adevarul.ro
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Video Bătaie între elevi în toaleta unui liceu din Târgu Jiu. Trei adolescenți reținuți, inclusiv cel agresat

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O ceartă între doi elevi, izbucnită în toaleta unui liceu din Târgu Jiu, s-a transformat într-o bătaie în toată regula, în care a intervenit și un al treilea coleg. Unul dintre cei implicați a ajuns la spital, însă, în final polițiștii i-au reținut pe toți trei.

Sursă video: Poliţia Română/IPJ Gorj

Totul s-a întâmplat vineri, 6 noiembrie, în jurul orei 10:40, la un liceu tehnologic de pe strada Victoriei din Târgu Jiu. Conflictul a început în toaleta elevilor de la parterul clădirii, unde un elev de 18 ani, din clasa a XII-a, s-a luat la ceartă cu „boboc” de 15 ani, din clasa a IX-a. Situația a degenerat, însă, rapid şi s-a ajuns la violenţă fizică, moment în care a intervenit un al treilea elev, în vârstă de 16 ani. Potrivit primelor cercetări, acesta l-ar fi imobilizat pe tânărul de 18 ani, astfel încât colegul de 15 ani să îl poată lovi.

Un cadru didactic a anunțat incidentul la 112, iar polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu au început cercetările. Între timp, elevul de 18 ani a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Examinarea medico-legală preliminară a arătat că rănile suferite necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, însă viața adolescentului nu a fost pusă în pericol.

În cele din urmă, elevul de 18 ani a fost reținut și el, alături de ceilalți doi. Polițiștii au stabilit, în urma primelor verificări, că între acesta și colegul de 15 ani au existat agresiuni fizice reciproce.

„În urma altercației, tânărul de 18 ani a suferit leziuni traumatice, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În urma examinării medico-legale preliminare s-a stabilit că leziunile necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, fără a-i fi pusă în primejdie viața. Cei trei tineri bănuiți de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, respectiv complicitate la lovire sau alte violențe au fost reținuți pentru 24 de ore”, a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Gorj.

Cei trei elevi, cu vârste de 15, 16 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Doi sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, iar al elevul de 16 ani, pentru complicitate la această infracțiune.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

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