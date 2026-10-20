Măsuri după atacul cu cuțitul la o școală din Bistrița: Ordine de protecție pentru profesoara înjunghiată și șase elevi

Poliţiştii au emis, în cursul serii de marţi, şapte ordine de protecţie provizorii pentru şase elevi de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare" din Bistriţa şi pentru profesoara de 28 de ani atacată cu cuţitul de minorul de 13 ani, iar acestuia din urmă i-a fost montată brăţară de monitorizare.

Elevul atacator de la școala din Bistrița Foto: captură video bistriteanul.ro

„În cursul zilei de astăzi, 20 octombrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Bistriţa au emis ordine de protecţie provizorii extinse, cu monitorizare electronică, cu privire la 7 persoane, profesoara şi 6 elevi. Elevul de 13 ani se află în continuare internat la o clinică de specialitate", a precizat reprezentanta IPJ Bistriţa-Năsăud, scrie Agerpres.

Ordinele au fost emise după ce părinţii copiilor au solicitat luarea unor măsuri suplimentare de protecţie faţă de atacator, în condiţiile în care miercuri elevii se vor întoarce fizic la şcoală, după ce în cursul zilei de marţi au urmat cursuri online.

Printre elevii pentru care a fost emis ordin provizoriu de protecţie se numără băiatul pe care atacatorul l-a vizat în primul rând, cel mai probabil din motive rasiale, dar şi colegul care a sărit în apărarea lui şi s-a ales cu numeroase leziuni, fiind externat ulterior cu recomandări medicale.

Minorul de 13 ani care a comis atacul cu cuţitul se află în prezent internat la Psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca, fiind însoţit de mamă.

Copilul a fost audiat mai multe ore de anchetatori, care încearcă să stabilească motivele atacului. Potrivit unor surse judiciare citate de publicația locală Bistrițeanul.ro, minorul nu părea afectat de cele întâmplate și nu ar fi manifestat remușcări.

Cum s-a petrecut atacul din școală

Incidentul a avut loc într-o școală din Bistrița, unde elevul de 13 ani, din clasa a VII-a a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, a mers la o clasă de a VI-a, în timpul orei de matematică. A bătut la ușă și a așteptat.

Când profesoara i-a deschis ușa, băiatul a atacat-o cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. Ulterior, l-a rănit și pe un elev de clasa a VI-a, care a încercat să intervină pentru a-l opri.

Atacul ar fi fost pregătit dinainte, iar minorul ar fi făcut referiri la acesta pe rețelele de socializare. Înainte de agresiune, băiatul a mers la baie, unde și-a pus o cagulă și o cască, pentru a nu fi recunoscut. Tot acolo a scris cu markerul mai multe mesaje antisemite.