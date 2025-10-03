Un bărbat a fost luat pe capotă de un șofer, după un conflict în faţa Spitalului Universitar. De la ce a pornit scandalul

Un șofer în vârstă de 47 de ani a fost reţinut după ce a lovit cu maşina un alt bărbat, care a vrut să îl împiedice să parcheze în faţa Spitalului Universitar din Bucureşti. Victima a fost luată pe capotă.

Bărbatul de 47 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, au precizat, vineri, reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

„În fapt, la data de 1 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 17 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 5, două persoane se agresează fizic. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au identificat doi bărbaţi, în vârstă de 49, respectiv 47 de ani, cel din urmă fiind conducător auto, aceştia fiind conduşi la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale ce se impun”, a transmis Poliția Capitalei.

Totul a început după ce bărbatul de 49 de ani nu a vrut să îl lase pe șofer să parcheze în faţa unităţii medicale.

„În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data menţionată, în jurul orei 08.00, în timp ce se afla în faţa unei unităţi medicale, bărbatul de 47 de ani ar fi avut o discuţie în contradictoriu cu bărbatul de 49 de ani, întrucât cel din urmă l-ar fi atenţionat că ar fi parcat neregulamentar. În acest context, bărbatul de 49 de ani s-ar fi poziţionat în faţa autovehiculului, iar conducătorul auto l-ar fi acroşat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanţă scurtă. Ulterior, ar fi agresat fizic persoana vătămată, lovind-o la nivelul corpului, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică”, au mai precizat polițiștii.

Reținut pentru 24 de ore

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, iar cercetătile continuă în acest caz.

Bărbatul luat pe capotă ar fi vrut să parcheze în zona Spitalului Universitar pentru ca soţia lui să meargă la unitatea medicală, potrivit unor surse News.ro.

