Radu Marinescu anunță că va merge luni în Parlament la moțiunea simplă și la „Ora Guvernului”: „Voi răspunde cu date concrete”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că se va prezenta luni în Parlament atât la dezbaterea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva sa, cât și la „Ora Guvernului”, inițiată de USR, unde este chemat să ofere explicații în contextul anchetei jurnalistice realizate de Recorder.

Invitat vineri seară la Antena 3, ministrul a precizat că respectă rolul Parlamentului și consideră firesc să răspundă tuturor criticilor formulate la adresa sa. „Respect Parlamentul României și mă voi prezenta pentru a discuta pe ambele coordonate. Voi răspunde criticilor din moțiunea simplă cu elemente punctuale, concrete și detaliate, arătând ce a făcut Ministerul Justiției în perioada în care l-am condus”, a declarat Radu Marinescu.

Acesta a afirmat că documentul depus de AUR îi recunoaște profesionalismul și caracterul, însă îi reproșează lipsa de acțiune, acuzație pe care spune că o va combate cu exemple clare din activitatea ministerului.

Ministrul Justiției a enumerat printre prioritățile mandatului său elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, strategia privind combaterea recidivei, precum și strategia națională anticorupție. De asemenea, a subliniat importanța reformelor din domeniul digitalizării.

„Gestionăm un jalon esențial pentru digitalizarea completă a justiției. Din 2026, România va avea un dosar electronic național și un circuit integral electronic al informației juridice, ceea ce va reduce semnificativ durata proceselor și numărul cauzelor aflate pe rolul instanțelor”, a mai spus Marinescu.

Întrebat dacă digitalizarea va afecta principiul repartizării aleatorii a dosarelor către completele de judecată, ministrul a respins această posibilitate. „Repartizarea aleatorie este obligatorie și reprezintă o garanție a procesului echitabil”, a precizat el.

AUR a anunțat miercuri depunerea a două moțiuni simple: una împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, la Senat, și una împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, la Camera Deputaților. Moțiunea pe Justiție poartă titlul „Dreptate pentru România. Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”.

Totodată, USR l-a convocat pe ministrul Justiției la „Ora Guvernului”, solicitând explicații în legătură cu modul în care dosare penale ale unor inculpați cu conexiuni politice ajung să fie tergiversate până la prescriere, subiect abordat recent într-o investigație Recorder.