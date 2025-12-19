Chivu s-a prăbușit în Supercupa Italiei. După FCSB, Bologna a pus-o la respect și pe Inter

Inter Milan a pierdut vineri seară, la penalty-uri, cu Bologna, în semifinalele Supercupei Italiei, și echipa lui Cristi Chivu, 45 de ani, ratează șansa de a juca finala Supercupei Italiei. După 90 de minute, scorul a fost 1-1, apoi s-a trecut direct la loviturile de departajare.

Bologna a învins-o pe Inter, după loviturile de departajare, și va juca finala Supercupei Italiei, care se desfășoară în Arabia Saudită. În finală de luni, 23 decembrie, Bologna o va întâlni pe campioana Napoli, care a trecut joi de AC Milan, scor 2-0.

Marcus Thuram a deschis scorul în minutul doi, iar Orsolini a restabilit egalitatea în minutul 35, după un penalty acordat cu ajutorul VAR.

După pauză, ambele echipe au continuat să joace ofensiv. Federico Ravaglia s-a remarcat cu intervenții decisive la șuturile lui Luis Henrique și Dimarco. În minutul 65, Inter a primit inițial un penalty după un presupus fault asupra lui Ange-Yoan Bonny, dar decizia a fost anulată de VAR, spre frustrarea echipei lui Chivu.

Cu 10 minute înainte de final, Lautaro Martínez a fost aproape să înscrie, dar portarul Ravaglia a blocat excelent la colțul scurt. Inter a ratat o ocazie uriașă la cornerul rezultat, când Bastoni, nemarcat, a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă. Bologna putea să dea lovitura în prelungiri, dar Josep Martínez a salvat șutul periculos al lui Giovanni Fabbian.

În Supercupa Italiei nu se dispută prelungiri, astfel că s-a trecut direct la loviturile de departajare. Bastoni, Barella și Bonny au ratat.

Inter este lider în Serie A, cu 33 de puncte în 15 etape. Bologna este pe 6, cu 25 de puncte. Pe 23 octombrie, Bologna s-a impus în Capitală, 2-1 cu FCSB, în grupa de Liga Europa.