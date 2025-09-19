search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Despăgubirile primite de un fost profesor pentru hărțuire și abuz psihologic la serviciu. Era făcut „alcoolic” și „supraponderal”

Publicat:
Ultima actualizare:

Un fost profesor din Australia a obținut despăgubiri de peste 60.000 de dolari, după ce a dovedit că a fost hărțuit și agresat psihologic la locul de muncă.

Ashley Brassington, despăgubit pentru abuz psihologic la locul de muncă. FOTO: Facebook
Ashley Brassington, despăgubit pentru abuz psihologic la locul de muncă. FOTO: Facebook

Ashley Brassington, fost profesor la Școala Publică Abbotsford din New South Wales (NSW), a câștigat în instanță procesul împotriva Departamentului Educației și a companiei de recrutare Chandler Macleod, obținând despăgubiri totale de 63.200 de dolari. Tribunalul a concluzionat că acesta a fost victima unei campanii de hărțuire și intimidare, care i-a afectat grav sănătatea psihică și l-a împiedicat să mai poată lucra, relatează DailyMail.

Bărbatul a povestit că, încă din perioada în care preda la Școala Publică Abbotsford, a fost supus izolării și abuzului verbal, dar situația a devenit insuportabilă după ce, în august 2024, s-a angajat la compania de recrutare Chandler Macleod, acolo unde un coleg a început să-l agreseze constant. El spune că acesta l-a numit „alcoolic”, „supraponderal”, l-a batjocorit frecvent și a exercitat asupra lui presiuni psihologice.

Unul dintre episoadele cele mai umilitoare petrecute la locul de muncă şi menţionate Ashley Brassington a fost acela în care colegul l-a „împuns în braț”, un gest de intimidare fizică, menit să-l facă să se simtă vulnerabil. Bărbatul a reclamat incidentul, dar agresorul a negat totul în fața poliției. Cu toate acestea, instanța a considerat declarațiile victimei credibile, mai ales că au fost susținute de rapoartele medicale privind agravarea stării sale psihice.

În plângerea depusă, Ashley Brassington a mai povestit că același coleg îi invada în mod repetat spațiul personal, îi trimitea mesaje prin Microsoft Teams și îi cerea confirmare verbală imediată, dar și că încerca să obțină informații private despre viața sa.

„Același coleg m-a hărțuit în mod repetat, în diverse moduri, în mai multe zile diferite”, a scris el.

Pe 5 octombrie 2024, el a depus o plângere oficială, dar, după cum a susținut, personalul de la Resurse Umane al companiei nu a intervenit timp de o săptămână, timp în care nu i s-a oferit nicio explicație pentru întârziere.

John Turner, unul dintre membrii comisiei care a analizat cazul, a precizat că nu există dovezi care să contrazică afirmațiile lui Ashley Brassington și a decis că profesorul a fost victima unui comportament abuziv repetat la locul de muncă.

El a subliniat afecțiunea psihologică a fostului profesorul s-a agravat în perioada petrecută la Chandler Macleod, citând un raport al unui expert medical potrivit căruia Ashley Brassington „nu are și nu a avut capacitatea de a desfășura niciun fel de activitate profesională sau de studiu”.

Decizia finală obligă Departamentul Educației să îi plătească profesorului peste 1.100 de dolari pe săptămână, începând cu 6 ianuarie, ceea ce însumează 41.800 de dolari. Totodată, compania Chandler Macleod a fost condamnată să achite alte compensații, de aproximativ 640 de dolari săptămânal, adică 24.320 de dolari, astfel că, în total, Ashley Brassington va primi despăgubiti în valoare de 63.200 de dolari.

