Un profesor din Dâmbovița, reținut după ce a sărutat forțat o elevă de 13 ani în timpul orei de curs

Un profesor de 59 de ani de la o școală gimnazială din comuna Dragomirești, județul Dâmbovița, a fost reținut de polițiști. El este suspectat că ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani în timpul orei de curs.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat, vineri, că un învățător a fost reținut pentru 24 de ore. Măsura a fost luată după ce polițiștii din cadrul Secției Nr. 4 Poliție Rurală Dragomirești au efectuat investigații sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

Potrivit anchetei, fapta s-a petrecut joi, 23 septembrie. „Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o școală gimnazială din comuna Dragomirești, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână și ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinței sale”, a precizat Poliția în un comunicat citat de News.ro.

Suspectul urmează să fie prezentat, vineri, instanței de judecată. Aceasta va decide aplicarea unei măsuri preventive împotriva acestuia. În același timp, ancheta în acest caz continuă sub coordonarea procurorului însărcinat cu dosarul.