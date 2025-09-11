Profesor de sport reclamat de părinți după ce mai multe eleve ar fi fost abuzate sexual la școală

Părinții mai multor eleve de clasa a șasea au reclamat la poliție un profesor, dintr-o școală din localitatea Jilavele, județul Ialomița, care le-ar fi abuzat sexual fiicele. Autoritățile au deschis o anchetă, notează știrileprotv.ro.

„Părinții a șapte eleve de la scoală generală din Jilavele, județul Ialomița au depus plângere la poliție și spun că profesorul care predă istorie, geografie și sport la clasele fiicelor lor, le-ar fi adresat injurii copilelor”, a declarat un corespondent PROTV.

Potrivit părinților, unele fete au fost ținta unor comentarii cu tentă sexuală din partea dascălului sau chiar au fost atinse în moduri nepotrivite.

Presupusele abuzuri s-ar fi întâmplat în timpul anul școlar trecut.

Acum, la deschiderea anului școlar părinții „au fost șocați să îl revadă pe profesor la catedră și spun că sunt speriați că abuzurile ar putea continua”.

De aceea, părinții au decis să îl reclame pe profesor.

„În aceste momente o echipă de anchetatori se află în scoală. Între timp o comisie a unității de învățământ l-a suspendat pe profesor de la catedra, până la finalizarea anchetei. Dascălul urmează să fie audiat de anchetatori”, menționează sursa.