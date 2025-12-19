20 decembrie. S-a născut omul politic Ion Gh. Duca, premierul asasinat de legionari

Ion Gh. Duca s-a născut pe 20 decembrie 1879, la București și a fost un om politic liberal. Tot pe 20 decembrie s-au născut mitropolitul Andrei Șaguna și arhitectul Ioan Mincu.

1808: s-a născut Andrei Șaguna, mitropolit ortodox al românilor din Ardeal

Născut în Mişkolţ (Miskolc), în Ungaria, la 20 decembrie 1808/1 ianuarie 1809, ca fiu al unui negustor macedonean, mitropolitul Andrei Șaguna a militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, fiind, de asemenea, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851) şi membru de onoare al Academiei Române.

Andrei Şaguna a susţinut şi s-a implicat în mişcarea revoluţionară a românilor transilvăneni din 1848-1849. La 3/15 mai 1848, în prima zi a Marii Adunări de la Blaj, episcopul Andrei Şaguna a fost proclamat preşedinte al Adunării, alături de episcopul Ioan Lemeni (unit).

1852: S-a născut Ion Mincu

Ion Mincu s-a născut pe 20 decembrie 1852, la Focşani, și a murit pe 6 decembrie 1912, în București. El a a fost cel mai de seamă arhitect din secolul XIX, principalul promotor al stilului românesc în arhitectură.

Printre cele mai cunoscute lucrări arhitectonice ale lui Ion Mincu se află Casa Lahovari, Casa Vernescu, Şcoala centrală de fete, Bufetul de la Şoseaua Kiseleff în Bucureşti, Vila Robescu în Sinaia, Palatul Administrativ din Galaţi. Mincu a fost preşedinte al Societăţii Arhitecţilor Români între 1903 şi 1912. A fost şi deputat în Parlamentul României în perioada 1895 – 1899.

1879: S-a născut Ion Gheorghe Duca, jurist si om politic român

Ion Gheorghe Duca a fost un eminent jurist şi om politic liberal, ministru în mai multe cabinete timp de două decenii, între 1914 şi 1993, dar şi prim ministru al României între 14 noiembrie şi 29 decembrie 1933, zi în care a fost asasinat de legionari pe peronul Gării Sinaia.

A fost inițiat în francmasonerie, când se afla la studii în Franța.

A deținut funcțiile de ministru al educației (1914-1918), ministru al agriculturii (1919-1920), ministru al afacerilor externe (1922-1926), ministru al afacerilor interne (1927-1928), și prim-ministru al României între 14 noiembrie și 30 decembrie 1933, la această ultima dată fiind asasinat de așa-numiții Nicadori din cauza eforturilor sale de a stăvili Mișcarea Legionară.

În ziua fatidică de 29 decembrie 1933, Ion Gh. Duca fusese chemat de regele Carol al II-lea în audienţă, la Sinaia, iar informaţia fusese anunţată deja de presă, mai ales că subiectul era unul important, şi anume înlocuirea şefului Băncii Naţionale.

Legionarii, care aveau în plan asasinarea primului-ministru, au beneficiat din plin de această informaţie. Cei care şi-au asumat această sarcină au fost Nicolae Constantinescu, focşănean la origini, care şi-a luat drept parteneri de drum pe Ion Cernica şi Doru Belimace.

"Nicadorii", acronim cu care au rămas în istorie cei trei, au călătorit până la Sinaia în acelaşi tren cu premierul Duca, dar nu şi-au putut duce la îndeplinire planul din prima, întrucât primul ministru era înconjurat de suita sa. Acest lucru avea să se întâmple totuşi, seara.

"Ion Gh. Duca s-a întors seara, fără să fie păzit de poliţişti, aşa cum ar fi trebuit ceea ce a uşurat sarcina lui Nicolae Constantinescu, care l-a împuşcat în cap, de la mică distanţă, de mai multe ori. Asasinul a rămas la locul faptei, cu braţele încrucişate pe piept, aşteptând să fie arestat, în timp ce complicii săi, conform înţelegerii, au fugit, urmând să se predea la Bucureşti. Nicolae Constantinescu a fost arestat şi dus la Ploieşti, unde fusese arestat şi Doru Belimace. Aici, au fost bătuţi ore întregi, dar nu omorâţi, poate şi de teama unor noi atentate, dar mai ales pentru că procesul care urma putea fi marea şansă de a înfrânge Legiunea", mărturisește istoricul Gheorghe Miron.

Potrivit istoricilor, regele nu ar fi fost deloc impresionat de moarte primului ministru, fapt care a stârnit la vremea respectivă controverse legate de o eventuală complicitate. De altfel, suveranul nu a participat nici la funeralii, invocând o indispoziţie. Asasinatul a produs consternare şi indignare în întreaga ţară, dar eu existat şi situaţii când unii cetăţeni nu s-au solidarizat cu marea masă a oamenilor.

În ceea ce-i priveşte pe cei trei asasini, procesul lor a început în martie 1934. Ei şi-au recunoscut crima şi au precizat că au acţionat din proprie iniţiativă, fără ştirea celor aflaţi la conducerea Mişcării Legionare. "Nicadorii" au fost condamnaţi pe viaţă la muncă silnică şi la rândul lor au fost asasinaţi prin strangulare de către jandarmi, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938, în aceeaşi noapte fiind asasinat şi Corneliu Zelea Codreanu.

1966: A murit dramaturgul român Mihail Sorbul

Mihail Smolski, care şi-a semnat piesele de teatru cu numele de Mihail Sorbul, s-a născut la 16/28 octombrie 1885, în Botoşani, şi a fost unul dintre cei mai prolifici şi cunoscuţi dramaturgi şi romancieri români din din perioada interbelică.

Cele mai cunoscute şi mai des puse în scenă piese de teatru semnate de Mihail Sorbul sunt „Patima roșie” (comedie tragică în 3 acte), „Dezertorul” (comedie tragică în 3 acte) şi „Letopisețul” (dramă istorică). De altfel, criticii compară adesea „Patima roşie” cu piese scrise de Ibsen și Gorki.

1987: Feribotul de pasageri MV Doña Paz s-a ciocnit cu petrolierul Vector în strâmtoarea Tablas

Scufundarea navei a dus la pierderea a 4.341 de vieți omenești; doar 24 de persoane au supraviețuit.

Este considerat cel mai mare dezastru maritim pe timp de pace.

1989: Timişoara, oraş liber de comunism

Pe 20 decembrie 1989 a luat fiinţă Frontul Democratic Român, în foaierul Teatrului Naţional din Timişoara, fiind primul organism public al Revoluţiei din 1989, şi curând aveau să declare oraşul liber de comunism.

În seara zilei de 20 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu, întors din vizita efectuată în Iran decretează instituirea stării de necesitate. Seara apare la postul de televiziune, calificând evenimentele de la Timişoara ca fiind opera unor huligani, elemente antinaţionale, teroriste etc.

În cadrul aceluiaşi discurs, secretarul general al PCR anunţă că, întrucât manifestanţii au atacat unităţile militare, acestea au fost obligate să se apere, folosind armamentul din dotare.

1998: S-a născut fotbalistul francez Kylian Mbappe

Kylian Mbappe este cel mai bun marcator din istoria clubului Paris Saint-Germain, cu 256 de goluri în 308 meciuri disputate în toate competiţiile.

Kylian Mbappe a fost remarcat în perioada în care juca pentru echipa franceză Monaco, dar și în perioada Campionatului Mondial de Fotbal din 2018, când a fost numit „cel mai bun tânăr jucător al competiției”.

Este internațional cu naționala Franței, cu care a participat la categoriile inferioare ale acestora la Campionatul European de Fotbal sub 19 ani din Germania 2016, unde a și a primit gheata de argint ca al doilea cel mai mare marcator al turneului. Cu echipa de seniori, la doar 19 ani, a fost proclamat campion mondial la Campionatul Mondial din Rusia 2018, marcând patru goluri și fiind distins cu premiul pentru ”cel mai bun jucător tânăr al competiției”. În plus, a devenit cel mai tânăr fotbalist care a marcat într-o finală a Cupei Mondiale de la Pelé, în 1958.

Înainte să plece de la PSG, Kylian Mbappe s-a asigurat și în privința drepturilor sale de imagine. Potrivit L'Equipe, starul francez și-a rezervat dreptul de copyright asupra modului în care își celebrează golurile, cu mâinile încrucișate la piept, dar și câteva din faimoasele sale citate.

2004: Jaful din Regatul Unit

Un grup de hoți au furat 50 de milioane de dolari în lire sterline de la Banca Nordică din Belfast, Irlanda de Nord.

Jaful este considerat unul dintre cele mai mari din istoria Regatului Unit.