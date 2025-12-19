search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Diagnostic rapid și intervenții exersate pe „copia” pacientului. Cum ar putea ajuta în viitor caravanele medicale. „Nu sunt SF”

0
0
Publicat:

În spitalele viitorului se vor putea executa „copii” ale pacientului pe baza investigațiilor imagistice, iar anumite intervenții să fie astfel exersate pentru a se minimiza riscurile. Caravanele medicale ar putea fi, pe de altă parte, soluția pentru un diagnostic rapid în zonele defavorizate.

O problemă astăzi greu de rezolvat, accesul inegal al populației la serviciile medicale, ar putea fi depășită în scurt timp prin utilizarea dispozitivelor din ce în ce mai sofisticate care să fie folosite atunci când la pacienți ajunge un profesionist din domeniul sănătății.

Datele din caravane ar putea fi transmise în viitor instant în centre pentru diagnostic FOTO: FABC
Datele din caravane ar putea fi transmise în viitor instant în centre pentru diagnostic FOTO: FABC

Medicul Adrian Streinu Cercel, prezent la masa rotundă organizată recent de Federația Asociațiilor Pacienților Bolnavi de Cancer (FABC) cu ocazia prezentării rezultatelor caravanei „Nu am făcut destul”, a subliniat importanța caravanelor medicale organizate de diverse entități. Astfel de inițiative vor fi chiar și mai utile în viitor, când cei care ajung în localitățile defavorizate ar putea, într-o singură vizită, să culeagă date importante pentru pacient, dar și pentru sistemul de sănătate, totodată punându-i pacientului la dispoziție și un diagnostic rapid.

Datele pe care le aveți (n. red. – datele culese de caravana FABC cu ocazia investigării a peste 1.000 de pacienți din opt localități din mediul rural) sunt date foarte interesante, pentru că ele pot să stea la baza unei mapări a nevoii pentru sănătate și sper ca într-un timp relativ scurt să puteți să mergeți la persoanele respective cu dispozitive la purtător care să culeagă informații. Eu v-am adus astăzi cu mine unul din aceste dispozitive, care ia pulsul, tensiunea arterială, ceva frecvențe, pulsoximetrie, o drăcovenie. Dar sunt alte device-uri, brățări, care iau și glicemia, care iau și ureea și între timp fac și profilul lipidic. Deci încet-încet ne dezvoltăm și atunci dumneavoastră ați putea să culegeți astfel de date care sunt aruncate pe urmă prin wi-fi într-un cloud de sănătate și de acolo să plece eventualele analize de moment pentru persoana respectivă într-un loc unde un AI îi spune dacă există vreun risc imediat sau nu și de asemenea poate să facă și o programare”, a explicat medicul cum s-ar putea derula în viitor lucrurile.

Pentru ca un astfel de scenariu să poată fi pus în aplicare este în continuare nevoie ca cineva să ajungă la pacienții astăzi lipsiți de accesul la servicii medicale, iar din acest motiv importanța caravanelor, care cele mai multe astăzi sunt organizate fără implicarea statului, ar putea să crească.

Să știți că aceste lucruri nu sunt science fiction, se regăsesc în programul pe care noi îl dezbatem la comisia pentru Sănătate din Senat și cu aplicabilitate din 2034, timp în care ne dorim ca toate unitățile medicale să fie digitalizate și inteligente. Și mergem până acolo cu gândul încât în spitalele de gradul trei, spitalele cognitive, să aibă posibilitatea să facă duplicarea pacientului din punct de vedere al imagisticii, respectiv tot ce înseamnă imagine - RMN, CT, ecografie - este descompusă și ulterior reunificată și face copia fidelă a pacientului. Și roboții urmează să lucreze pe copia virtuală, după care să intervină pe pacient, în așa fel încât riscurile de complicații sau de alte lucruri să fie reduse la minimum. Asta se cheamă spitale cognitive. Să știți că există pe această planetă care se cheamă Pământ, nu este ceva ce mi-a trecut mie prin cap. (...) Asta doresc eu, inclusiv pentru oamenii care trăiesc în România”, a adăugat dr. Streinu-Cercel.

Cavanele sunt pentru multe comunități sibgura șansă la servicii medicale - FOTO: FABC
Cavanele sunt pentru multe comunități sibgura șansă la servicii medicale - FOTO: FABC

Posibilitatea organizării de caravane în mediul rural chiar de către spitalele de stat este în planul autorităților. Astfel, spitalele publice publice vor avea ocazia, în viitorul contract de prestări servicii, să presteze servicii de laborator în care să fie incluse și recoltarea de probe în teritoriu, prin intermediul unor caravane organizate de spitalul care are în structură ambulatoriu.

Astăzi, deși pacienții au posibilitatea să solicite medicului de familie recomandare pentru investigații de rutină în cadrul programului de prevenție, investigațiile cu rol de prevenție în continuare reprezintă foarte puțin din totalul investigațiilor prescrise.

Vicepreședinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu, a precizat la rândul său că de serviciile de prevenție pot beneficia și persoanele neasigurate, cu plata de la bugetul de stat, „deci nu din contribuția celor care achită asigurări”. Există însă mai multe aspecte care fac ca programul să nu se deruleze conform așteptărilor. Pe de o parte populația încă nu face din analizele de prevenție o prioritate, pe de alta, nu toți furnizorii de servicii medicale răspund solicitărilor pacienților, motivând lipsa fondurilor chiar dacă pentru astfel de servicii nu este impus un plafon.

Vedem că în continuare anumiți furnizori nu și-au schimbat comportamentul, nu acordă astfel de servicii sau, mai grav, trimit pacienți la plimbare. Țin să vă spun că și organele de control ale Casei de Asigurări de Sănătate, chiar dacă suntem noi puțini, își fac treabă. De curând, sediul social al unui furnizor important din zona paraclinic a fost închis pe acest motiv, că a trimis la plimbare o serie de pacienți care aveau bilet de trimitere de tip preventiv și care, bineînțeles, au acces la servicii peste valoarea de plafon. Deci nu există fonduri când vorbim despre prevenție și despre monitorizarea bolnavilor cu boli cu impact major asupra vieții, inclusiv cei care suferă de cancer, prevenția este mult extinsă”, a precizat Mezinu.

Citește și: Cum a descoperit o femeie că are cancer, după ce medicii i-au spus că probabil n-are „nimic”. Drumul de la boală la nuntă
Peste 1.000 persoane au fost testate în caravana „Nu am făcut destul” 2025 FOTo: FABC
Peste 1.000 persoane au fost testate în caravana „Nu am făcut destul” 2025 FOTo: FABC

E greu să convingi oamenii să meargă să-și investigheze starea de sănătate, a mai spus vicepreședinta CNAS, dezvăluind că la finele anului 2022 – începutul anului 2023 CNAS a derulat un sondaj printre persoanelor care se adresau către instituție cu o solicitare pe e-mail, acestea fiind întrebate dacă și-au realizat analizele de tip preventiv. Cei mai mulți dintre intervievați nu făcuseră aceste analize, iar la răspunsul de tip deschis motivau că nu le-au făcut pentru că „dacă nu mă doare, nu mă caut”.

Cât despre caravanele medicale, ideea ca acestea să poată fi organizate cu decontare prin CNAS nu este nouă, însă de-abia acum s-au făcut pași concreți pentru a putea fi pusă în practică. „Iată că de luna trecută, prin al doilea pachet de reforme în sistemul de sănătate, s-a creat această posibilitate. Prin urmare, orice spital care are în structură sau care aduce și își formează o structură de caravană mobilă poate pleca în zonele rurale pentru a acorda servicii în vederea depistării timpurii a bolilor cu impact major asupra vieții. Și aici vorbim de diabet, boli cardiovasculare, vorbim de cancer, vorbim de boli neurologice, dar și de sănătate mintală. Pentru că, vă spun, avem mulți vârstnici în zona rurală care nu se caută și n-au auzit de Alzheimer,, de depresie, de demență, de tot felul de forme de boli, de tulburări ale sănătății mintale care trebuie depistate, trebuie tratate. Și acest trebuie înseamnă un efort comun, un efort comun, atât al asigurărilor sociale de sănătate, dar și al medicilor, a spitalelor, a furnizorilor care au contract și care livrează servicii în sistemul de asigurări de sănătate”, a mai spus Mezinu.

Prevenția, un concept aproape necunoscut în comunitățile rurale

Caravana „Nu am făcut destul” organizată de FABC în perioada septembrie – decembrie 2025, cu focus pe oncologie, a ajuns în opt localități din cinci județe ale țării, fiind investigate 1.082 de persoane. Datele arată că: 4% dintre cei investigați prezintă o creștere a valorii creatininei serice, ceea ce indică o afectare renală; 7% din bărbații investigați au valori crescute ale PSA, ceea ce implică investigații imagistice pentru determinarea cauzei (poate fi vorba inclusiv de o afecțiune oncologică); 8-13% au afectare hepatică; 6% au infecție urinară; 4% prezentau hemoragii oculte în fecale ceea ce necesită investigații suplimentare pentru evaluarea unor posibile leziuni determinate de cancer colorectal; 6.9% - prezintau anemie; 25% au valori crescute ale glicemiei - diabet zaharat sau un control glicemic inadecvat; 52% au nivel crescut de colesterol total; 30% - valori crescute ale trigliceridelor; 76.8% au nivel crescut de LDL - colesterol cu risc crescut de boli cardiovasculare; 62% dintre femeile prezente nu și-au făcut niciodată o ecografie mamară sau o mamografie, iar 24,5% și-au făcut în urmă cu mai mult de doi ani; doar 13,5% dintre femeile investigate au făcut o ecografie sau mamografie în ultimii 3 ani; 93% dintre persoanele trecute de 50 de ani nu au făcut niciodată un test de sângerări oculte în materiile fecale (test FIT); 35% dintre femei nu au făcut niciodată un test HPV sau Papanicolau, iar 23,5% l-au făcut cu mai mult de 3 ani în urmă.

Citește și: Pericolul invizibil din intestine care nu doare, dar poate fi fatal. Chirurg: „Este ca un tic-tac prevestitor, sperând că nu va fi urmat de o explozie”
Datele caravanei au fost dezbătute în cadrul unei mese rotunde FOTO: FABC
Datele caravanei au fost dezbătute în cadrul unei mese rotunde FOTO: FABC

FABC desfășoară astfel de caravane de 12 ani, timp în care au fost testate peste 13.600 de persoane din 35 județe ale țării, fiind descoperite astfel 35 de cazuri de cancer.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Chinezii cumpără mai multe fabrici din România și anunță peste 10.000 de angajați că urmează concedieri masive
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Adevărul despre cetățenia sportivei Elena Rybakina. Kazahstanul reacționează după acuzațiile venite din Rusia
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
observatornews.ro
image
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
playtech.ro
image
Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
De ce nu e bine să lași ușa mașinii de spălat deschisă prea mult timp
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Bonus pentru românii care și-au plătit impozitele la timp. Anunțul Ministerului Finanțelor
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Urmează 10 zile pline de noroc pentru 3 zodii. Acești nativi au parte de evenimente fericite pe bandă rulantă în această perioadă
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?