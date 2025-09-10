Profesor bătut de un elev la un liceu din Galați, după ce i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în incinta unității de învățământ

Un elev de la un liceu Galați a bătut un profesor, nemulțumit că acesta i-a interzis să fumeze în incinta unității de învățământ. Cadrul didactic a ajuns la spital cu mai multe leziuni, iar adolescentul violent riscă exmatricularea.

Potrivit Poliției, marți, pe 9 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Galați au fost sesizați de către un bărbat, cadru didactic la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, cu privire la faptul că ar fi fost agresat de un elev din clasa a 12-a, în pauza dintre orele de curs.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că cele sesizate se confirmă.

„Astfel, în cursul aceleiași zile, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi observat, în curtea unității de învățământ, un grup de elevi cărora le-ar fi atras atenția cu privire la interdicția de a fuma în incinta școlii. În acest context, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, ar fi ignorat atenționarea cadrului didactic, ar fi aprins o țigară și ar fi suflat fumul către fața acestuia, moment în care între cei doi ar fi izbucnit un conflict, agresându-se fizic reciproc. În timpul agresiunii, căștile pe care elevul le-ar fi purtat pe cap ar fi fost distruse”, a transmis IPJ Galați.

Profesorul agresat a ajuns la spital cu mai multe leziuni. El și-a scos certificat medico-legal pentru leziunile suferite.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „distrugere”, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Inspectoratul Școlar Județean Galați face verificări în acest caz grav de violență.