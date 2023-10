Români la cursa Dolomiților, aproape de podium. Salvamontistul Geo Badea relatează atmosfera de la întrecerea alpiniștilor

Alpinistul dâmbovițean Geo Badea a participat, și anul acesta, la o prestigioasă cursă cu profil de salvare montană din Europa - Dolomites Rescue Race 2023. Românii au fost aproape de podium.

Cursa a avut loc sâmbătă, 7 octombrie 2023, aceasta fiind a a treia participare a lui Badea la evenimentul care a ajuns la cea de-a 12-a ediție.

Delegația Salvamont România s-a prezentat cu două echipe integral românești, respectiv „Dacia” și „Carpathia”, iar cea de-a treia, „Amicitzia”, a fost mixtă, româno-italiană.

„La start s-au aliniat, de data aceasta, aproape 80 de echipe, mare parte dintre ele, foarte bine pregătite. Profilul cursei a fost același ca în anii precedenți: 1.300 metri diferență de nivel în urcare, traversarea unei creste în sistem via-ferrata, coborâre în rapel și alergat cu targa de salvare până la sosire. Podiumul a fost ocupat de Italia, Polonia și Cehia. Echipele românești s-au prezentat onorabil: locul 5 pentru Dacia, 13 pentru Amicitzia și 35 pentru Carpathia”, a precizat Geo Badea.

→ Imaginea 1/10: Dolomites Rescue Race. FOTO Geo Badea

Luni, 9 octombrie 2023, participanții și-au continuat activitatea alpină urcând pe creasta nord-vestică Monte Antelao, The King of Dolomites, 3.265 metri, al doilea ca înălțime din Dolomiți, după Marmolada.

„Un munte foarte spectaculos, dar care-ți pune la grea încercare abilitățile montane. Pe scurt, un traseu clasic foarte expus, prost marcat, unde asigurările de orice fel lipsesc cu desăvârșire și, mai mult decât atât, foarte friabil. Am respirat ușurați, abia cînd am revenit la Refugio Galassi. Sincere și călduroase mulțumiri tuturor colegilor români, dar și italieni, alături de care am participat la acest minunat periplu. Mulțumesc, SPJSS Dâmbovița, pentru sprijinul moral și material”, a mai spus Geo Badea.

Emoţii mari pentru salvamontistul Geo Badea, la coborârea de pe Vârful Broad Peak (8.050 metri) din Himalaya

Geo Badea, alpinist, salvamontist şi profesor de geografie din Târgovişte, a fost în pericol de moarte anul trecut. El a început pe 13 iunie 2022 o expediţie dificilă, pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din lume. Expediţia a durat 40 de zile, dar nu a fost fără emoţii.

Vârful Broad Peak (8.050 metri) din Himalaya este al 13-lea ca înălţime dintre cele 14 care depăşesc 8.000 de metri.

Geo Badea a anunţat că şi-a atins obiectivul, dar la coborâre era să îşi piardă viaţa. A fost găsit în stare critică de un alt alpinist care a abandonat traseul către creastă şi l-a salvat. Ar fi fost în agonie când a fost descoperit în zăpadă de Israfil Ashurli din Azerbaidjan. Erau la 7.600 de metri altitudine, în aşa-numita „zonă a morţii”.