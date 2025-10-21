search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mașină lovită de un tren cu călători în județul Dâmbovița. Șoferul autoturismului a murit

0
0
Publicat:

Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit o mașină, marți, în orașul Găești din județul Dâmbovița. Potrivit autorităților, șoferul autoturismului a murit în urma coliziunii.

Șoferul autoturismului a murit FOTO ISU Dâmbovița
Șoferul autoturismului a murit FOTO ISU Dâmbovița

Accidentul feroviar s-a produs în oraşul Găeşti, unde un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit un autoturism.

"Din primele date, în orașul Găești s-ar fi produs o coliziune între un tren ce circula pe direcția Pitești-București și un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, din comuna Petrești. Din nefericire, în urma evenimentului, șoferul autoturismului a decedat. Polițiștii continuă cercetările", a precizat IPJ Dâmbovița, citat de Agerpres.

Conform ISU Dâmbovița, în tren se aflau 40 de pasageri care nu au necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului se intervine cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o ambulanță. La locul intervenției se află și un elicopter SMURD.

Târgovişte

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare
gandul.ro
image
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
playtech.ro
image
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Doliu în clanul Duduianu! A murit mama fraților Pian
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Mizerie de nedescris la un meci de SuperLigă cu 50 de lei biletul! Prețuri de Bundesliga pe ogorul-stadion Clinceni, dar condiții de Biafra
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Rușinea Casei Regale! Palatul i-ar putea retrage și titlul de Prinț, deși se acordă pe viață

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze