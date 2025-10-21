Mașină lovită de un tren cu călători în județul Dâmbovița. Șoferul autoturismului a murit

Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit o mașină, marți, în orașul Găești din județul Dâmbovița. Potrivit autorităților, șoferul autoturismului a murit în urma coliziunii.

Accidentul feroviar s-a produs în oraşul Găeşti, unde un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit un autoturism.

"Din primele date, în orașul Găești s-ar fi produs o coliziune între un tren ce circula pe direcția Pitești-București și un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, din comuna Petrești. Din nefericire, în urma evenimentului, șoferul autoturismului a decedat. Polițiștii continuă cercetările", a precizat IPJ Dâmbovița, citat de Agerpres.

Conform ISU Dâmbovița, în tren se aflau 40 de pasageri care nu au necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului se intervine cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o ambulanță. La locul intervenției se află și un elicopter SMURD.