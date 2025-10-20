Traficul rutier a fost blocat pe Drumul Expres 12 după un accident între un TIR și două autoutilitare

Centrul Infotrafic informează că pe DEx12, la kilometrul 22, pe raza localității Balș, județul Olt, sensul de mers dinspre Pitești către Craiova este blocat din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un TIR și două autoutilitare.

„Circulație blocată pe DEx12, zona Balș. Din cauza unui accident rutier, circulația rutieră pe DEx12, sensul Pitești-Craiova, este blocată în zona localității Balș. Se preconizează reluarea circulației în aproximativ o oră”, a anunțat și DRDP Craiova.

Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

„Se aplică deviere la nodul rutier de la kilometrul 25, în zonă fiind formată o coloană în așteptare. Se estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 10:30, a transmis, luni dimineață Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Traficul rutier a fost deviat pe Drumul Național 65.