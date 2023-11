Exemplul de succes al unor agricultori din Târgoviște. „Cămara lui Liviu”, afacerea locală care merge ca pe roate

Când își propun să lucreze în echipă, reușesc. Șase parteneri agricultori au creat proiectul “Cămara lui Liviu”, afacere locală care promovează și produce sortimente proprii de zacuscă, suc de roșii, ketchup, zarzavat pentru ciorbă, castraveciori în oțet sau gogoșari în oțet.

Agricultorii au accesat 250.000 de euro prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, grație Submăsurii 16.4 – „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol”.

Liviu-Cristian Oprea, care este „motorul” afacerii cu legume, deține o suprafață de aproximativ 2.600 mp. de solarii dar și 3.000 de mp în câmp în cartierul Matei Voievod (Sârbi) din municipiul Târgoviște, iar principalele produse sunt reprezentate de legumele cultivate în câmp, respectiv: roșii, vinete și ardei.

Legumele sunt vândute atât în stare proaspătă, cât şi în varianta procesată, sub formă suc de roșii/ketchup/zacuscă.

„Preocuparea mea și a familiei mele, precum și experiența de-a lungul anilor în cultura legumelor m-au determinat să realizez acest concept. Chiar dacă totul a luat naștere recent, atât pentru mine cât și pentru ceilalți, noțiunea de cămară a existat din totdeauna, pentru că într-o cămară, mai mult sau mai puțin, găsim bunătăți de tot felul”, spune Liviu Oprea.

→ Imaginea 1/5: FOTO Cămara lui Liviu / Facebook

Legumele sunt cultivate și produse în totalitate în grădina familiei, din cartierul Matei Voievod (Sârbi) din municipiul Târgoviște.

„Încă de la faza de semințe, acestea sunt semănate la tăvițe și întreținute în răsadul inițial, ca mai apoi acesta să fie plantat în pământ, rezultând legumele proaspete și sănătoase. Trecând printr-un proces de coacere fierbere, acestea devin elementele principale pentru produsele finite precum zacusca, sucul de roșii și ketchupul. Am 35 de ani și fac astade când mă știu. Acum vreau să duc totul la un alt nivel, să fructific la maxim totul. Eu, mama și tata suntem implicați pe partea de muncă, dar și alți prieteni care mă ajută pe partea de reclamă, cu site-ul”, adaugă Liviu.

„Decât să stric acele culturi în fiecare an, mai bine le conserv”

Tânărul este inginer de meserie și lucrează la Apele Român, în postul de șef Hidrologie - Bazinul Ialomița Superior. Agricultura în mănâncă și puțin timp liber car eîi mai rămâne după ce se întoarce d ela serviciu.

„Producem roșii, castraveți, vinete, morcovi, păstârnac, dovleci, porumb, toată gama de legume. Pentru proiectul european am declarat 2.600 de mp de solar și 3.000 de mp în câmp, ca să mă încadrez în niște bareme, dar am mult mai mult. Am utilajele cu care lucrez terenul acasă, de la plug, la tocătoare, ca să nu mai depun muncă fizică. Am decis să merg la nivelul următor când, stând acasă, am băgat tocătoarea în patru rânduri de vinete, care erau în plină producție, erau sănătoase, dar neavând o piață de desfacere mai mare, nu aveam ce face cu ele. Nu am vrut să îmi bat joc de munca mea. Mama vindea la piață, dar nu vindeai atât de mult. Și atunci am zis că decât să stric acele culturi în fiecare an, am zis să le conserv, pentru că pot dura mult mai mult”, mai spune tânărul antreprenor.

“Cămara lui Liviu” este un exemplu clar că agricultorii pot trăi din munca pământului dacă își propun.

„Producem zacuscă, suc de roșii și ketchup, dar și dulceață de ardei iute, zarzavaturi pentru ciorbă, ca să se mai chinuie gospodinele să toace legumele. Se poate trăi fără probleme și din agricultură. Mâncarea nu o să moară niciodată, indiferent sub ce formă. Comunitatea din Sârbi putea ține piept acestor samsari care vând prin piețe. Va veni vreamea când omul o să încerce să mânânce mai sănătos, că ne-am săturat de legumele alea frumoase pe care le găsim în supermarketuri, dar care nu au gust”, crede Liviu Oprea.

“Cămara lui Liviu” se găsește pe toate rețelele sociale cunoscute (Facebook, Instagram etc), dar are și un site propriu. Deocamdată vânzările au loc doar în mediul online, dar produsele pot fi comercializate și în târgurile și evenimentele de promovare a produselor agricole locale.

Sucul de roșii și Ketchupul se vând cu 15 lei, iar zacusa se comercializează cu prețuri cuprinse între 18 și 25 de lei, în funcție de sortiment (vinete sau ghebe). De asemenea, amestecul de zarzavaturi costă 10 lei, iar murăturile în oțet 25 de lei kilogramul.

Despre cartierul Matei Voievod

În jur de 3.000 de suflete numără, în prezent, cartierul bulgăresc din Târgovişte denumit „Matei Voievod” sau, mai simplu „Sârbi”. În trecut i se mai zicea şi „Mahalaua Sârbească”. Cu toate că denumirea ne duce către poporul sârb, localnicii de la marginea Târgoviştei sunt bulgari.

Peste 93% dintre localnici încă vorbesc limba bulgară autentică, iar procentul scade pe măsură ce se formează familii mixte bulgaro-române.

Cartierul bulgăresc din Târgovişte este şi locul în care are loc, an de an, cunoscutul eveniment numit „Paştele cailor”, ce reprezintă startul muncilor agricole şi simbolizează comuniunea dintre om şi animal.