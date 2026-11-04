 Percheziții de amploare în Capitală și patru județe, într-un dosar privind promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Ce au găsit anchetatorii | adevarul.ro
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Percheziții de amploare în Capitală și patru județe, într-un dosar privind promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Ce au găsit anchetatorii

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Polițiștii din cadrul IPJ Hunedoara au desfășurat miercuri, 4 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în județele Hunedoara, Arad și Dolj, precum și în București, într-un dosar penal care vizează promovarea în spațiul public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, precum și a ideilor antisemite.

Descinderile au avut loc într-un dosar privind simboluri fasciste și legionare
Descinderile au avut loc într-un dosar privind simboluri fasciste și legionare Foto: Captură video Poliția Română / arhivă

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăștie, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigații Criminale a IGPR și al structurilor teritoriale din județele implicate.

Potrivit IPJ Hunedoara, cercetările vizează „infracțiuni de confecționare, vânzare, răspândire sau deținere în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe”, dar și „utilizarea în public a unor astfel de simboluri”.

De asemenea, anchetatorii verifică suspiciuni privind „promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război” ori a unor persoane care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

În dosar sunt investigate și fapte care vizează „promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite”, au precizat reprezentanții poliției.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă care urmează să fie analizate, în timp ce cinci persoane au fost aduse la audieri pe baza unor mandate de aducere.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor responsabilități penale.

Acțiunea a fost derulată în cadrul Operațiunii JUPITER, desfășurate la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

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