 Accident feroviar în gara Dornești, Suceava. 11 vagoane de marfă s-au pus în mișcare necontrolat și au lovit două locomotive | adevarul.ro
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Accident feroviar în gara Dornești, Suceava. 11 vagoane de marfă s-au pus în mișcare necontrolat și au lovit două locomotive

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Un incident feroviar s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în stația Dornești, județul Suceava. 11 vagoane de marfă s-au pus în mișcare necontrolat și au lovit două locomotive. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Nu au fost înregistrate victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.

Accident feroviar în gara Dornești, Suceava.
Accident feroviar în gara Dornești, Suceava. Foto: CFR

Incidentul a început în stația CF Vicșani, la ora 12:02, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor. Un grup de 11 vagoane de marfă aparținând operatorului Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești.

La ora 12:15, vagoanele au ajuns pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive care aparțineau unui alt operator de transport feroviar de marfă.

Mai multe vagoane au deraiat, unul s-a răsturnat

În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre ele s-a răsturnat. CFR S.A. a precizat că incidentul nu s-a soldat cu victime și că traficul trenurilor de călători nu a fost afectat.

Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislație.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași monitorizează situația și coordonează, în limitele atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, măsurile necesare pentru gestionarea incidentului.

CFR S.A. a anunțat că va reveni cu informații privind evoluția situației și măsurile luate pentru eliberarea liniilor afectate.

Accident feroviar în gara Dornești, Suceava.
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Accident feroviar în gara Dornești, Suceava. Foto: CFR

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