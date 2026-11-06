Pojorâta, Sadova și Fundu Moldovei ar putea forma o singură comună: „Ori ne ținem de scaun, ori ascultăm vocea poporului”

Consiliul Local Pojorâta a votat începerea demersurilor pentru comasarea voluntară a comunelor Pojorâta, Sadova și Fundu Moldovei. Dacă inițiativa va fi acceptată și de celelalte două localități, decizia finală va fi luată prin referendum, organizat simultan în toate cele trei comune.

Foto: turismpojorita.ro

Primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, a explicat că inițiativa a pornit de la realitățile administrative și economice actuale, dar și de la provocările care ar putea apărea în următorii ani. Edilul consideră că unirea celor trei comune le-ar permite să își consolideze poziția și să nu depindă atât de mult de sprijinul financiar al autorităților centrale și județene, relatează Monitorul de Suceava.

Peste 9.000 de locuitori și un singur consiliu local

Potrivit primarului din Pojorâta, alternativa ar fi ca cele trei comune să ajungă în cele din urmă în componența municipiului Câmpulung Moldovenesc, devenind localități de la periferia acestuia și suportând taxe specifice unui municipiu.

„Vremurile pe care le trăim și cele care vor veni” reprezintă motivul principal al inițiativei, a declarat Bogdan Codreanu, joi.

Prin comasare, cele trei comune ar avea împreună peste 9.000 de locuitori. În prezent, Pojorâta are 11 consilieri locali, Sadova are nouă, iar Fundu Moldovei – 15. În cazul unirii, cele trei localități ar urma să fie reprezentate de un singur consiliu local, format din 23 de aleși.

Primarul din Pojorâta: „Ori ne ținem de scaun, ori ascultăm vocea poporului”

Bogdan Codreanu a precizat că inițiativa nu are legătură cu apartenența politică a celor trei primari, chiar dacă toți sunt membri ai Partidului Național Liberal. Edilul susține că ar fi făcut aceeași propunere indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale.

Acesta a afirmat că discuțiile despre o eventuală unire au mai avut loc, însă acum s-a decis trecerea la demersuri concrete.

„Ori ne ținem de scaun pentru câțiva oameni, ori ascultăm vocea poporului, să ne unim, să fim mai puternici și să nu mai stăm cu mâna întinsă la guvern sau la consiliul județean. Noi chiar ne dorim asta, la Pojorâta”, a declarat primarul.

Comasarea, decisă prin referendum în toate cele trei comune

Pentru ca proiectul să avanseze, este necesar ca și consiliile locale din Sadova și Fundu Moldovei să fie de acord cu începerea demersurilor de comasare.

Ulterior, dacă inițiativa va fi susținută de toate cele trei administrații locale, va fi organizat un referendum în aceeași zi de duminică în Pojorâta, Sadova și Fundu Moldovei.

Cetățenii vor trebui să răspundă la o singură întrebare: dacă sunt sau nu de acord cu unirea celor trei comune.

Discuțiile privind comasarea voluntară a comunelor au loc în contextul reformei administrației publice locale, inclusă în programul de guvernare pentru perioada 2026-2028. Planul vizează 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori, care ar putea primi stimulente financiare pentru a se uni voluntar. Printre măsurile avute în vedere se numără acordarea de bonusuri pentru investiții și facilități fiscale pentru localitățile care acceptă reorganizarea administrativă.