Locuitorii unui cartier din Suceava s-au trezit fără bradul de Crăciun, la o zi după ce a fost instalat: „Prima dată am crezut că este o glumă”

De Ziua Bucovinei, în cartierul Ițcani din Suceava, un brad a fost instalat în fața Centrului Multifuncțional „Arta”. Sâmbătă, 29 noiembrie, acesta a dispărut pur și simplu, lăsând în urmă doar cetina și câteva globuri uitate pe pervazul unei ferestre.

„M-a sunat un vecin să îmi spună că bradul nu mai este. Prima dată am crezut că este o glumă, dar apoi când am ieșit la stradă am constatat că erau venite două mașini mari. Au scos luminițele, au hăcuit bradul, l-au încărcat și au plecat.

Oare Ițcani nu e în Bucovina, pentru că la istoria pe care o știu se află chiar în această regiune.

Era singurul simbol al Crăciunului de aici, din Ițcani, pentru că în rest nu mai avem nici măcar o sârmă care să lumineze”, a spus un sucevean din Ițcani pentru Monitorul de Suceava.

O altă persoană a declarat că bradul era „destul de frumos”, dar a rămas „blocat” când a văzut că a dispărut.

„Era aici de câteva zile și dădea un pic de culoare acestui cartier”, a acesta.

Oamenii spun că se simt jigniți de ceea ce s-a întâmplat și că nu mai au speranța că bradul va fi readus și repus în acel loc. Mulți nici măcar nu au avut timp să facă o poză cu bradul, iar aceste imagini sunt extrem de rare.

Potrivit surselor publicației citate, bradul a fost ridicat de muncitorii de la Direcția Domeniului Public din Primăria Suceava pe motiv că nu era fixat suficient de bine.

Un alt brad și un alt suport pentru acesta ar urma să fie adus marți sau miercuri, dar rămâne de văzut dacă se va și materializa.