Elev bătut de un coleg mai mare, într-o școală din Suceava. Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări

Un elev de la o unitate de învăţământ din oraşul Vicovu de Sus, judeţul Suceava, a fost bătut marţi, 25 noiembrie, în timpul unei pauze, de un coleg mai mare. Poliția a demarat o anchetă.

Poliţia Oraşului Vicovu de Sus a fost sesizată de directorul şcolii, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, Ionuţ Epureanu, potrivit Agerpres.

„Din verificările preliminare desfăşurate de către poliţişti, s-a constatat că în cursul acestei zile, în jurul orei 11:00, într-o pauză şcolară, un elev din clasa a VIII-a în vârstă de 14 ani şi 10 luni, a fost agresat de un alt elev din clasa a X-a, în vârstă de 16 ani", a precizat oficialul IPJ Suceava.

A fost emis ordin de protecţie provizoriu

Polițiștii s-au deplasat la domiciliul victimei, identificând elevul şi familia acestuia.

Părinţii băiatului agresat nu au depus plângere, însă au fost convinşi să accepte examinarea medico-legală a fiului, în vederea obţinerii certificatului medico-legal.

De asemenea, s-a aplicat formularul de evaluare a riscului, fiind emis ordin de protecţie provizoriu, conform Legii nr. 26/2024.

„Totodată, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, cauza fiind prezentată procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, urmând a fi dispuse măsuri procesuale faţă de agresor", a afirmat Epureanu.

Poliţia a procedat şi la informarea partenerilor instituţionali, respectiv Inspectoratul Judeţean Şcolar Suceava, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava şi DGASPC Suceava, pentru dispunerea de măsuri în acest caz.

Amintim că, în octombrie, un copil de 12 ani din Brăila a fost bătut de tatăl unui coleg de școală, chiar în apropierea unei stații de autobuz. Bărbatul de 48 de ani l-ar fi așteptat pe elev la terminarea orelor de curs, apoi l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, sub privirile îngrozite ale trecătorilor.

Un elev de clasa a șasea, de la o şcoală gimnazială din Timiş, și-a terorizat colegii cu cu o foarfecă. Un băiat a fost bătut și pus la podea. Scenele teribile s-au întâmplat într-o sală de clasă.