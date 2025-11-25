Bărbat din Suceava, în comă după un tragic accident în Indonezia. Spitalizarea sa costă 30.000 de euro

Un român de 34 de ani din Suceava se află în comă indusă în urma unui accident rutier grav petrecut în insula Bali, din Indonezia.

Dumitru-Rareș Tomache și soția sa, Agung Dharma, cetățeană indoneziană, se aflau în Bali pentru a oficializa căsătoria lor în cultura balineză tradițională. Cei doi s-au căsătorit civil în România în ianuarie 2025.

Această călătorie avea scopul de a celebra uniunea lor conform tradițiilor familiei soției. Cei doi au împreună un copil de 12 luni.

În data de 22 noiembrie 2025, Rareș se deplasa cu motocicleta când a fost implicat într-o coliziune frontală cu un autobuz.

Situația sa medicală este extrem de gravă. Practic familia are nevoie urgentă de ajutor pentru a acoperi costurile uriașe de spitalizare în străinătate.

În prezent, Rareș se află în Terapie Intensivă, în comă indusă, sub ventilație mecanică, cu monitoring cardiac continuu și suport medicamentos complex.

Rareș a fost diagnosticat cu traumatism cerebral difuz cu hematom subdural bifrontal (Diffuse Brain Injury + Bifrontal SDH) și hemotorax dreapta (colectare de sânge în cavitatea toracică).

Costuri medicale de peste 2500 de euro pe zi

Până la data de 24 noiembrie, costurile totale de spitalizare erau de 29.584 de euro și acestea cresc zilnic. Costurile includ: anestezie, asistență chirurgicală, terapie intensivă (3 zile), medicație, investigații (CT cerebral, toracic, abdominal), transfuzii, echipamente medicale specializate, consultații specialiști neurochirurgie „Costurile cresc zilnic cu aproximativ 567 de euro doar pentru șederea în terapie intensivă. Costurile zilnice sunt estimate la 2.555 euro”.

Asociația Mindfulness (CIF 49178648) organizează o strângere de fonduri, iar banii merg direct către tratament, facturi medicale și recuperare/transfer.