 Un șofer de autobuz beat a făcut prăpăd în Suceava: a lovit cinci mașini și a doborât un stâlp. A fost concediat, dar instanța l-a reangajat | adevarul.ro
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Video Un șofer de autobuz beat a făcut prăpăd în Suceava: a lovit cinci mașini și a doborât un stâlp. A fost concediat, dar instanța l-a reangajat

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Un șofer de autobuz din Suceava, aflat sub influența alcoolului, a lovit cinci mașini parcate, a doborât un stâlp de electricitate și a distrus intrarea în autobaza societății de transport public local (TPL). Concediat anterior pentru abateri similare, bărbatul a fost reangajat în urma unei decizii judecătorești.

Autobuzul a fost avariat
Autobuzul a fost avariat Foto: sursa: Monitorul de Suceava 2.0/FB

Accidentul s-a produs pe strada Căpitan Grigore Andrei din Suceava. Șoferul a acroșat mai multe autoturisme parcate, după care a lovit un stâlp de electricitate, pe care l-a pus la pământ. În urma impactului, accesul autobuzelor în autobază a fost blocat.

Bărbatul a lovit și ghereta de la intrare, unde ar fi trebuit să se afle un coleg care avea sarcina de a-l verifica înainte de intrarea în serviciu. Din fericire, angajatul ieșise cu puțin timp înainte, astfel că nu a fost rănit, potrivit Monitorul de Suceava. 

În momentul producerii accidentului, în autobuz nu se aflau călători. De asemenea, nicio altă persoană nu a fost rănită.

Ce alcoolemie avea șoferul de autobuz

Din primele cercetări a reieșit că șoferul avea o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, echivalentă orientativ cu aproximativ 2,5‰ alcool în sânge. După verificările efectuate la fața locului, bărbatul urma să fie dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, care să stabilească alcoolemia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

A fost concediat pentru consum de alcool, dar a fost reangajat de instanță

Cazul este cu atât mai controversat cu cât șoferul fusese concediat anterior de societatea de transport pentru abateri legate de consumul de alcool în timpul serviciului. Ulterior, acesta a fost reangajat în urma unei decizii a Curții de Apel Suceava.

Potrivit directorului TPL Suceava, Gabriel Petruc, bărbatul a mai fost depistat sub influența alcoolului la volan și după reangajare.

„Acum ne chinuim să-l concediem din nou. A produs pagube substanțiale și ne vom îndrepta împotriva lui pentru a le recupera”, a declarat directorul societății de transport.

Acesta a precizat că hotărârea instanței a obligat TPL nu doar să îl reangajeze pe șofer, ci și să îi achite salariile aferente perioadei în care a fost concediat.

După accidentul din 13 octombrie, conducerea societății de transport intenționează să înceapă din nou procedurile pentru concedierea șoferului și să recupereze prejudiciul provocat.

Pagubele includ cele cinci autoturisme avariate, stâlpul de electricitate doborât și distrugerile produse la intrarea în autobază.

Ancheta poliției urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.

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