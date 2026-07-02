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„Vreau doar să văd scris ”. Ce spun elevii despre capcanele de la Biologie sau Geografie, la ultima probă din Bac

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Pentru candidații care nu au de susținut probă scrisă la limba maternă, Bacalaureatul 2026 - sesiunea iunie-iulie s-a încheiat joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării. Cei mai mulți au ieșit mulțumiți din centrul de examen.

Absolvenții de liecu au susținut joi ultima probă a Bac-ului 2026, sesiunea iunie-iulie FOTO: A. M:
Absolvenții de liecu au susținut joi ultima probă a Bac-ului 2026, sesiunea iunie-iulie FOTO: A. M:

Final de probe la Bacalaureatul 2026 pentru cei mai mulți candidați. Cea de-a treia probă scrisă, proba la alegere a profilului și specializării (Proba E.d), s-a susținut joi, 2 iulie 2026.

Pentru mulți candidați va fi proba care le va crește media, sau cel puțin asta speră. Au ales fie luând în considerare interesul pentru o anumită disciplină, fie calculându-și timpul necesar pentru a se pregăti astfel încât să obțină o notă bună, cert este că a fost veselie la ieșirea din sala de examen.

„Bine”, „ușor”, „subiecte abordabile” au fost la Logică, potrivit evaluării candidaților.

Am susținut la Logică. A fost destul de ușor. Eu cred că m-am descurcat destul de bine, am abordat toate subiectele, și mă aștept la o notă destul de mare, peste 9. Subiectele au fost de dificultate medie, a fost super OK. Cu siguranță este proba care îmi va aduce cea mai mare notă, dar și la celelalte m-am descurcat bine. Pentru mine nu contează media de la Bac, deja am fost admisă la facultate, dar poate pe viitor, dacă vreau să mă reprofilez, o să conteze”, a precizat o candidată de la centrul de examen organizat la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina. Absolventa a fost admisă la Conservator, mai are nevoie doar să prezinte la înscrierea în anul universitar diploma de Bacalaureat.

O altă absolventă, colegă cu prima interlocutoare, a ieșit din centrul de examen de asemenea mulțumită de ce a reușit să scrie. „Mi s-a părut destul de OK, mă aștept undeva la 8,00. Sper să fie bine, la mine contează media la facultate, trebuie să am peste 7,50 – 8,00. Doar pe media de la BAC intru, dar eu sper că o să fie bine, și la Istorie și la Limba română a fost bine. La Română mi-a convenit poezia, ar fi fost frumos să ne dea dintre doi autori, dar a fost bine și așa”, a spus tânăra.

„S-au înscris toți la Bacalaureat. Încep să conștientizeze importanța”

Ceva mai greu le-a fost anumitor elevi de la profilul Tehnologic. Au ales Biologia, dar temele pentru Bacalaureat le-au studiat doar în clasele a IX-a și a X-a.

În clasa a XI-a și a XII-a nu s-a mai făcut. S-au organizat sesiuni de pregătire la școală, am fost rugați, doar că am preferat să ne pregătim singuri. Eu zic că un 6 și ceva reușesc. Nu a fost cea mai grea probă, dar nici ușoară. Româna a fost cea mai grea, dar din pricina faptului că nu ne-am așteptat să ne pice poezie”, a precizat o absolventă de la Liceul Tehnologic Metalurgic.

Pe absolvenți i-a așteptat la ieșirea din centrul de examen fosta, de acum, doamnă dirigintă. „I-am susținut de fiecare dată. E un examen important, și faptul că stau atâtea ore în sala de examen, apoi până le vin rezultatele, are efect asupra lor, emoțiile sunt din ce în ce mai mari.

Emoții există chiar dacă au participat la toate simulările. S-a făcut simulare la fel ca în examen, cu camere, cu barem de corectare și toate cele. S-au înscris toți la Bacalaureat. Încep să conștientizeze importanța Bacalaureatului. A fost o generație bună. Mulți (n. red. - elevi de la profilul tehnologic) vor, în momentul în care ajung în clasa a XII-a, eventual să-și ia acel certificat de absolvire, cu o meserie, și apoi să se ducă să muncească în străinătate. Foarte mulți. Nu este și cazul lor. Ei vor să urmeze și o facultate”, a precizat profesoara.

Absolvenții de liecu au susținut joi ultima probă a Bac-ului 2026, sesiunea iunie-iulie FOTO: A.M.
Absolvenții de liecu au susținut joi ultima probă a Bac-ului 2026, sesiunea iunie-iulie FOTO: A.M.

Tot Biologia a ales-o o altă candidată, ar mai fi avut variantele Chimie sau Fizică. „A fost bine, a picat exact ce am știut. La mini-eseu au picat rinichii, să spunem despre rinichi, am făcut și problemele, a fost bine. Am avut pregătire, dar doar două luni, în rest m-am pregătit și singură și m-a ajutat foarte mult. Le-am învățat structurat, nu ca și robotul. Media de la BAC, da, în cazul meu contează, pentru că vreau să merg la facultatea de Pedagogie, la București”, a spus absolventa.

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A studiat la un liceu tehnologic, însă dintotdeauna și-a dorit să devină educatoare, iar acum a venit momentul să-și îndeplinească visul, crede tânăra.

„Geografia mi-a plăcut, mi se pare important să am și o cultură generală”

Și subiectele de la Geografie au fost pe placul elevilor. „Am avut la subiectul I, la Europa, a fost de comparat Islanda cu Italia. A fost destul de ușor. Și la subiectul II, tot așa, simplu. La subiectul III mi s-a părut mai dificil, multe puncte de argumentat, din cultură generală. Mi s-a părut accesibil. Am avut de ales între Geografie, Logică, Psihologie, mai multe. Geografia mi-a plăcut, mi se pare important să am și o cultură generală. Mă aștept la o notă peste 9,00, am făcut tot, dar cât de corect rămâne de văzut. Nu a fost subiect pe care să nu-l abordez. Interpretabil este doar la argumentare, acolo depinde de corector”, a spus tânăra.

Absolvenții de liecu au susținut joi ultima probă a Bac-ului 2026, sesiunea iunie-iulie FOTO: A.M.
Absolvenții de liecu au susținut joi ultima probă a Bac-ului 2026, sesiunea iunie-iulie FOTO: A.M.

A absolvit liceul la profil pedagogic și vrea să urmeze mai departe fie Științele Educației, fie Psihologie, încă nu s-a decis: „Nu mă afectează foarte mult nota. Nu vreau o notă foarte mare, vreau să văd <reușit>”. Vorbim și despre ce s-a întâmplat la probele trecute. „La Matematică au fost subiecte nu foarte comune, nu pentru toată lumea. Subiectul I a fost accesibil, dar subiectul III a fost dificil, nu cred că putea oricine să-l facă. Iau peste 7.00, le-am abordat pe toate, nu știu dacă răspunsul este corect. M-am uitat și pe barem puțin, se punctează și intermediar, pe asta mă bazez”, a mai spus tânăra.

O altă candidată a susținut examenul la Sociologie și se felicită pentru alegere, pentru că subiectele nu i s-au părut grele. Mărturisește că a durat ceva timp până când s-a decis, în cele din urmă mergând pe mâna dirigintei. „Mi-a spus diriginta să aleg Sociologie, m-a îndrumat, am învățat cu dumneaei. Mi-a zis că este mai ușoară. Știam că pot să o învăț. Mai aveam ca variante Logică, Economie, Geografie, Filozofie sau Informatică. Cred că peste 6,00 o să iau. Vreau doar să-l iau, atât”, a dezvăluit tânăra.

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Un alt tânăr cu care am stat de vorbă a ales Fizica. „Am dat mecanică și electricitate. Am avut de ales între Chimie, Informatică și Biologie. Cred că va fi cea mai mare notă, dacă mă gândesc la toate probele”, a spus candidatul. Vrea să dea admitere la Politehnică, iar media de la BAC are pondere în punctajul final de admitere.

Geografia s-a dovedit alegerea inspirată și pentru o altă absolventă. „Accesibile subiectele. Nu atât de grele, dar au fost unele chestii pe care nu prea le-am făcut la școală. Spre exemplu, a fost o grilă unde a trebuit să zicem unde se găsește producția de ulei de măsline, și a fost Spania, am pus bine. În rest, nu mi s-au părut atât de grele, au fost decente. Eu cred că Româna o să-mi aducă cea mai mare notă, dar și Geografia cred că arfi  a doua. Am ales Geografia pentru că mi s-a părut cea mai ușoară”, a explicat candidata.

Paleta de opțiuni a fost destul de largă pentru candidați. Un alt tânăr intervievat a precizat că a susținut proba la Informatică. „Subiecte adecvate, pentru mine chiar puțin ușoare, dar cred că am picat și pe subiect. Nu a fost nimic să iasă din tipare, foarte asemănătoare cu ce s-a dat și în anii trecuți. Am avut anul acesta 7 ore de informatică pe săptămână, așa că am ales Informatica. Pentru mine contează și nota, dar am susținut și pre-admiterea, locul îl am”, a spus tânărul care va continua din toamnă pregătirea la Universitatea Politehnica.

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