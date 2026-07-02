Bacalaureat 2026. Baremele și subiectele pentru cea de-a treia probe scrisă, publicate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele celei de-a treia probe scrise la Bacalaureat. Majoritatea absolvenților de liceu au încheiat seria probelor scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie. Această sesiune a fost marcată de o amânare neașteptată: proba obligatorie a profilului, programată inițial pentru marți, 30 iunie, a fost reprogramată pentru miercuri, 1 iulie, din cauza codului roșu de caniculă care a afectat întreaga țară.

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LIVE TEXT | Subiecte Bacalaureat 2026: Au apărut primele informații despre subiectele de la proba la alegere

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Următoarea etapă esențială pentru candidați este afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru marți, 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, se deschide fereastra pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor are un caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora. Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal în momentul vizualizării. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea nu obligă candidatul la depunerea contestației.

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Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale.

Pentru a fi declarat „reușit”, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale. În primul rând, trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, care au avut loc în perioada 8-17 iunie. În al doilea rând, trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. În final, trebuie să obțină cel puțin media 6 la probele scrise, media fiind calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la cele patru probe scrise – pentru elevii care susțin și proba la limba maternă – sau la cele trei probe, pentru ceilalți candidați. Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.

Pentru a sprijini buna desfășurare a examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800801100, destinată sesizării eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. În zilele în care se desfășoară probele scrise, linia este activă între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare a fost cuprins între orele 8:00 și 14:00. Această măsură oferă un canal oficial de comunicare pentru orice problemă legată de logistică sau de respectarea regulamentelor, asigurând astfel un proces cât mai transparent și echitabil pentru toți candidații.