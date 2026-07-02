Bacalaureat 2026 | Analiza subiectelor la Geografie. De ce examenul din acest an a testat gândirea analitică, nu reproducerea mecanică

Joi, 2 iulie, o parte dintre absolvenții de liceu au susținut proba scrisă la Geografie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Subiectele acestei discipline la alegere au fost evaluate de profesori ca fiind accesibile și bine structurate, oferindu-le candidaților ocazia perfectă de a-și demonstra cunoștințele și abilitățile de analiză.

Profesoara dr. Alexandra Tătaru, de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din Focșani, a oferit o analiză detaliată a subiectului pentru „Adevărul”, subliniind că examenul nu ar trebui să îi fi pus în dificultate pe elevii care s-au pregătit corespunzător.

Potrivit profesoarei Alexandra Tătaru, subiectul de Geografie din acest an a fost unul bine construit și echilibrat, care a testat nu doar cunoștințele teoretice, ci și capacitatea de a aplica informațiile în contexte concrete.

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„Consider că subiectul de Geografie din acest an a fost unul bine construit și echilibrat. Cerința privind identificarea unui avantaj și a unui dezavantaj al transportului naval al mărfurilor în Europa nu urmărea reproducerea unei definiții, ci capacitatea elevului de a înțelege relația dintre spațiul geografic și activitățile economice.

Un elev care a parcurs programa și a înțeles mecanismele geografice putea argumenta logic răspunsul, fără să fie nevoie de formulări învățate pe de rost. Acesta este, de fapt, scopul evaluării moderne: să verifice gândirea geografică și capacitatea de analiză, nu simpla memorare”, a explicat profesoara.

Abordarea este în linie cu tendințele actuale ale evaluării educaționale, care încurajează dezvoltarea competențelor, nu doar acumularea de informații.

Profesoara a subliniat că subiectul a avut o mare aplicabilitate, reușind să facă legătura între geografia fizică, geografia economică și realitățile actuale ale Europei. Acest lucru a permis elevilor să își folosească cunoștințele într-un mod practic, demonstrând că geografia este o disciplină vie și dinamică.

„Subiectul a avut aplicabilitate și a făcut legătura între geografia fizică, geografia economică și realitățile actuale ale Europei. De ani buni, proba scrisă de Bacalaureat la Geografie presupune mai puțină reproducere mecanică și mai multă interpretare a fenomenelor geografice, ceea ce permite elevului să-și dezvolte gândirea analitică și capacitatea de sinteză. Un elev care a parcurs materia măcar o dată poate să obțină lejer o notă mai mare de 7”, a adăugat profesoara.

Bacalaureat 2026: Calendarul rămas și condițiile de promovare

După proba de joi, ultima probă scrisă din sesiunea iunie-iulie este programată pentru vineri, 3 iulie, când absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale vor susține examenul la Limba și literatura maternă.

Pentru ceilalți candidați, seria probelor scrise s-a încheiat după testarea de joi.

Rezultatele inițiale ale Bacalaureatului vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, începe perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, care continuă pe 8 și 9 iulie.

Contestațiile se soluționează între 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Pentru a promova examenul, absolvenții trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media generală de cel puțin 6 la probele scrise.

Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026, conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației.