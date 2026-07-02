Scandal la Bacalaureat 2026. Eroare în baremul oficial la Logică, chiar la un exercițiu „capcană”. Cum se depun contestațiile

Conform baremul oficial care a fost publicat de Ministerul Educației pentru proba de Logică din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, se pare că există o eroare de conținut la Subiectul I, mai exact la itemul cu numărul 4, unde răspunsul considerat corect în documentul oficial este indicat ca fiind varianta d), însă, după cum a semnalat profesorul Radu Morariu, pentru „Adevărul”, răspunsul corect ar trebui să fie, de fapt, varianta b).

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Exercițiul ar fi reprezentat chiar una dintre multele capcane pe care elevii le-au avut de evitat în proba scrisă de anul acesta a examenului de Bacalaureat la Logică. Într-o analiză pentru Adevărul, publicată joi, profesorul Radu Morariu a subliniat că principiul de bază pe care elevii ar fi trebuit să îl aplice este că, în cazul unei conversiuni logice, subiectul și predicatul se inversează, ceea ce înseamnă că predicatul conversiei este, de fapt, subiectul propoziției inițiale.

„Din păcate, inclusiv persoana care a furnizat enunțurile pe internet, în pozele pe care le-am văzut, a rezolvat incorect acea grilă, subliniind greșit varianta corectă, care de fapt era B, „tablouri celebre”, nu „lalele negre”, iar oricum, varianta cu „lalele negre” nu avea nicio logică, așa că elevii ar fi putut să își dea seama și după acest indiciu, dar probabil nu au făcut-o pentru că nu au fost suficient de atenți la detaliile esențiale”, a adăugat acesta.

În plus față de eroarea afișată în barem, profesorul Radu Morariu a atras atenția și asupra unei alte probleme legate de procesul de corectare, care ar putea afecta notele elevilor. El a subliniat că, în cazul reprezentării Euler de la punctul 1B, există două variante de rezolvare care ar trebui luate în considerare, însă această posibilitate nu este specificată clar în barem.

„Din păcate, evaluatorii nu sunt întotdeauna sunt cei mai străluciți sau mai experimentați, iar mulți dintre ei provin din alte specializări. Cunosc câțiva evaluatori care de obicei mă sună să le rezolv subiectele”, a declarat profesorul.

El a explicat că unii evaluatori ar putea ignora cealaltă variantă de rezolvare, mai puțin evidentă, ceea ce ar putea duce la pierderea unor puncte importante pentru.

„Există riscul ca unii să nu acorde punctajul în mod greșit, ceea ce ar fi nedrept pentru elevi”, a adăugat profesorul.

Bacalaureat 2026: Ce urmează, după proba de joi

În cazul elevilor care fac parte din minorități naționale, aceștia vor mai avea o probă scrisă vineri, la limba maternă.

Următoarea etapă esențială este afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, se deschide fereastra pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor are un caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal în momentul vizualizării.

Procesul depunerii contestațiilor

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale.

Pentru a fi declarat „reușit”, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale. În primul rând, trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, care au avut loc în perioada 8-17 iunie. În al doilea rând, trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. În final, trebuie să obțină cel puțin media 6 la probele scrise, media fiind calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la cele patru probe scrise – pentru elevii care susțin și proba la limba maternă – sau la cele trei probe, pentru ceilalți candidați. Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.

Pentru a sprijini buna desfășurare a examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800801100, destinată sesizării eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. În zilele în care se desfășoară probele scrise, linia este activă între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare a fost cuprins între orele 8:00 și 14:00. Această măsură oferă un canal oficial de comunicare pentru orice problemă legată de logistică sau de respectarea regulamentelor, asigurând astfel un proces cât mai transparent și echitabil pentru toți candidații.