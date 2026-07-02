search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal la Bacalaureat 2026. Eroare în baremul oficial la Logică, chiar la un exercițiu „capcană”. Cum se depun contestațiile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Conform baremul oficial care a fost publicat de Ministerul Educației pentru proba de Logică din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, se pare că există o eroare de conținut la Subiectul I, mai exact la itemul cu numărul 4, unde răspunsul considerat corect în documentul oficial este indicat ca fiind varianta d), însă, după cum a semnalat profesorul Radu Morariu, pentru „Adevărul”, răspunsul corect ar trebui să fie, de fapt, varianta b).

Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Logică (1) png
Imaginea 1/4: Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Logică (1) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Logică (1) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Logică (2) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Logică (3) png
Bacalaureat 2026 Subiecte și Bareme Logică (4) png

Exercițiul ar fi reprezentat chiar una dintre multele capcane pe care elevii le-au avut de evitat în proba scrisă de anul acesta a examenului de Bacalaureat la Logică. Într-o analiză pentru Adevărul, publicată joi, profesorul Radu Morariu a subliniat că principiul de bază pe care elevii ar fi trebuit să îl aplice este că, în cazul unei conversiuni logice, subiectul și predicatul se inversează, ceea ce înseamnă că predicatul conversiei este, de fapt, subiectul propoziției inițiale.

„Din păcate, inclusiv persoana care a furnizat enunțurile pe internet, în pozele pe care le-am văzut, a rezolvat incorect acea grilă, subliniind greșit varianta corectă, care de fapt era B, „tablouri celebre”, nu „lalele negre”, iar oricum, varianta cu „lalele negre” nu avea nicio logică, așa că elevii ar fi putut să își dea seama și după acest indiciu, dar probabil nu au făcut-o pentru că nu au fost suficient de atenți la detaliile esențiale”, a adăugat acesta.

În plus față de eroarea afișată în barem, profesorul Radu Morariu a atras atenția și asupra unei alte probleme legate de procesul de corectare, care ar putea afecta notele elevilor. El a subliniat că, în cazul reprezentării Euler de la punctul 1B, există două variante de rezolvare care ar trebui luate în considerare, însă această posibilitate nu este specificată clar în barem.

„Din păcate, evaluatorii nu sunt întotdeauna sunt cei mai străluciți sau mai experimentați, iar mulți dintre ei provin din alte specializări. Cunosc câțiva evaluatori care de obicei mă sună să le rezolv subiectele”, a declarat profesorul.

El a explicat că unii evaluatori ar putea ignora cealaltă variantă de rezolvare, mai puțin evidentă, ceea ce ar putea duce la pierderea unor puncte importante pentru.

„Există riscul ca unii să nu acorde punctajul în mod greșit, ceea ce ar fi nedrept pentru elevi”, a adăugat profesorul.

Bacalaureat 2026: Ce urmează, după proba de joi

În cazul elevilor care fac parte din minorități naționale, aceștia vor mai avea o probă scrisă vineri, la limba maternă.

Următoarea etapă esențială este afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru marți, 7 iulie, până la ora 12:00. 

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, se deschide fereastra pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Ministerul Educației a stabilit că vizualizarea lucrărilor are un caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de un reprezentant legal în momentul vizualizării.

Procesul depunerii contestațiilor

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale.

Pentru a fi declarat „reușit”, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiții esențiale. În primul rând, trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, care au avut loc în perioada 8-17 iunie. În al doilea rând, trebuie să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea. În final, trebuie să obțină cel puțin media 6 la probele scrise, media fiind calculată ca medie aritmetică a notelor obținute la cele patru probe scrise – pentru elevii care susțin și proba la limba maternă – sau la cele trei probe, pentru ceilalți candidați. Candidații care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarați „respinși” și pot participa la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.

Pentru a sprijini buna desfășurare a examenului, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția candidaților și a părinților linia TELVERDE 0800801100, destinată sesizării eventualelor disfuncționalități privind organizarea și desfășurarea examenului. În zilele în care se desfășoară probele scrise, linia este activă între orele 8:00 și 16:00, cu excepția zilei de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare a fost cuprins între orele 8:00 și 14:00. Această măsură oferă un canal oficial de comunicare pentru orice problemă legată de logistică sau de respectarea regulamentelor, asigurând astfel un proces cât mai transparent și echitabil pentru toți candidații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”
stirileprotv.ro
image
Stenograme din dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca: “Amu pentru epilepsie, ce, se cheamă ambulanța?!”
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
mediafax.ro
image
Inna, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Cântăreața nu l-a uitat pe legendarul sportiv
fanatik.ro
image
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul e cam piperat
gsp.ro
image
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
digisport.ro
image
Influencerița căreia i s-a interzis îmbarcarea din cauza ținutei a revenit în aeroport. Gestul prin care a ironizat compania aeriană
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
STENOGRAME în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Acuzaţii de viol şi morţi suspecte. "Du-mă acasă, că aici pier"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un medic de familie la sat? Multe localităţi din România nu au doctori
playtech.ro
image
Portarul Senegalului, comparat cu Prunea după gafa din meciul cu Belgia! Reacţia fostului portar român: „A avut grijă Lupescu să îmi trimită poza! Greşeala mea e mai mare”. Foto
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Nicușor Dan acuză Rusia că nu este interesată de pace, după ultimul atac de amploare asupra Kievului. 20 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci sunt rănite
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Ileana Badiu mai în formă ca niciodată după operație! Vedeta a trecut peste toate greutățile și a început să le care FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Comenzile pentru noul model Dacia Sandero Stepway au fost deschise » Care este prețul de pornire
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Reacția soției unui oligarh ucrainean după ce presupusa amantă a acestuia a rămas fără ambele picioare în explozia din Monaco
click.ro
image
Imagini din apartamentul Andreei Tonciu. Dormitorul ascunde o investiție de peste 10.000 de euro
click.ro
image
Adelina Pestrițu, revenire de senzație în televiziune după 10 ani! Cu ce post tv a semnat şi de ce se mută în Turcia
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Milan, fiul lui Culiță Sterp, a fost operat. De ce a avut nevoie de intervenție chirurgicală, la doar cinci ani
image
Reacția soției unui oligarh ucrainean după ce presupusa amantă a acestuia a rămas fără ambele picioare în explozia din Monaco

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
A început tranzitul lui Jupiter în Leu! Până la finalul lunii iulie 2027, porțile spre marile reușite sunt deschise

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza