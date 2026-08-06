Vară de coșmar pentru legumicultori. „Ca să iau 6.000 de lei pe marfă, dau 2.000 doar la cules”

Legumicultorii sunt disperați că au producții bune dar nu reușesc să vândă roadele. Prețurile au ajuns la un minim care nu mai justifică recoltarea. Dacă în alți ani „se păcăleau” cu un produs, acum prețurile s-au prăbușit la toate legumele.

Recoltă bogată, prețuri mici, putere de cumpărare din ce în ce mai scăzută – sunt ingredientele unui an pe care legumicultorii îl vor ține minte pentru multă vreme. În ciuda faptului că ultimii ani nu au fost grozavi pentru producerea legumelor în câmp, încă sunt suficient de mulți îndrăzneți care aleg să cultive și în aer liber. Iar anul 2026 a fost așa cum așteptau de mult. Recoltele sunt bogate, bolile și dăunătorii nu le-au făcut prea mari probleme, semnele erau bune. A venit însă vremea culesului și valorificării și legumicultorii s-au trezit într-o situație aproape disperată. E marfă peste tot, iar prețurile au scăzut atât de mult încât aproape că îi costă mai mult să plătească recoltarea, nemaipunând la socoteală toate celelalte cheltuieli.

Gabriel Vanghelie cultivă legume în câmp pe aproape patru hectare: ardei, varză, vinete, conopidă, roșii. În această perioadă, când temperaturile au crescut extraordinar de mult, doar pentru a iriga la câteva zile are o cheltuială care se apropie de 2.000 lei.

Prețurile pentru legume pur și simplu s-au prăbușit. Varza se vinde cu 0,7 lei/kg, tomatele – 1,5 lei/kg, castraveții – 0,3 – 0,5 lei/kg, vinetele – 1 leu/kg.

„Anul ăsta nu a mers nimic, nu mai poți să zici că ai dat greș cu o cultură anume. Până acum tot am vândut foarte jos. Vânăta e un leu la en-gros, eu trebuie să vând două tone de vinete doar să acopăr combustibilul pentru udat la grădină, pentru trei zile. Nu mai pun la socoteală recoltatul și ce am cheltuit până acum”, explică legumicultorul, pentru „Adevărul”.

„Am pus cam cât reușeam să vând. Dar vânzările au scăzut acum cu 60-70%”

Tânărul cultivă legume în câmp de mai mulți ani, a făcut-o chiar și când alți legumicultori se plângeau că nu mai reușesc, pentru că bolile și dăunătorii nu-i lasă. Folosește semințe de calitate, mult mai scumpe, însă n-a avut surprize.

Legumicultorii sunt în acest an certați că au cultivat fără să-și facă un plan cât de mic unde își vor desface marfa. Gabriel Vanghelie spune însă că niciodată nu a suplimentat suprafața peste ce reușea să vândă de unul singur. Piața tradițională este, în cazul său, Sibiul, unde livrează magazinelor mici și vinde și în piața producătorilor.

„Am pus cam cât vindeam de obicei, să-mi ajungă să asigur cererea și, dacă rămânea puțin mai mult, mai vindeam și aici, la Doba, în piața en-gros. Dar acum totul e blocat, nici la Doba nu se vinde, nici cei din Sibiu nu mai cumpără. Dau scăzut comenzile cam cu 60-70%, undeva pe aici”, aproximează fermierul.

Blocaj e și la depozite, în situația în care se află el sunt mulți alți legumicultori, inclusiv cei care livrau tradițional celor două depozite din zona legumicolă Pleșoiu.

„Ce să vă zic, depozitele iau 2.000 – 3.000 de kilograme pe săptămână, de la toți cei care le livrează lor, iau eu pot să livrez singur 5.000 – 6.000 de kilograme. O soluție eu nu văd. Pur și simplu lumea nu mai cumpără, nu-și mai permite, economisește, nu-mi dau seama. Cumpără două roșii, doi castraveți...”, mai spune legumicultorul.

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Anul nu s-a încheiat, socotelile nu sunt la final, cert este însă că încă nu și-a achitat datoriile pe care le are la furnizorii de produse fitosanitare. „Vă dați seama că la prețurile acelea, având în vedere că e vorba de hibrizi buni, nu mi-am permis să cumpăr semințe doar cu banii jos, inputurile sunt foarte scumpe. Înțelegerea a fost să dau banii la recoltare. Și recoltă facem, dar dacă prețurile s-au prăbușit și nu se vinde nici măcar la aceste prețuri de nimic...”, a continuat legumicultorul să explice prin ce trec în această perioadă producătorii.

Peste toate, de câteva zile au apărut semne nu tocmai bune în cultura de ardei. Soarele e atât de puternic încât arde totul, iar pe ardei au apărut pete, e compromiză 50% din cultură.

Gabriel Vanghelie spune că s-a gândit și la varianta de a vinde legumele către fabricile de procesare, însă prețul oferit este și mai mic decât cel practicat în piețele en-gros.

„Nici subvenție, la terenurile de afară, la ardei, nu mai luăm de la APIA pentru că nu ducem la procesare. Dar eu o să vă spun un calcul simplu. La procesare nu face diferență între calitatea I și calitatea a II-a. Dacă în stradă, la Doba (n. red. -piață en-gros) e prețul 1 leu, la procesare dau 60-70 de bani, motivând că-ți ia cantitate mare. Pot să duc acea cantitate mare, dar nu-mi convine pentru că eu, ca să culeg 10 tone, am nevoie de 10 oameni. Ca să iau 6.000 de lei pe marfă eu trebuie să dau 2.000 de lei numai la cules, plus transportul pentru 10 tone, că trebuie să fac trei drumuri până la Pitești, adică mai dau cel puțin 1.000 de lei. Acestea sunt doar ultimele cheltuieli. Dar poate nu reușesc să culeg într-o zi, sau poate am nevoie de mai mulți oameni la cules. Și cu ce mă aleg?”, explică legumicultorul cum îi ruinează prețurile în picaj.

Un alt inconvenient este acela că de obicei nu primesc plata la livrare, ci sunt nevoiți să aștepte cu zilele.

Spune că până acum, pentru că nu a avut nevoie, nu s-a interesat în ce condiții ar putea livra către achizitori care exportă, însă vara 2026 l-ar putea determina să se gândească serios și la alte variante. „Nu am avut nevoie de alte variante pentru că a mers bine, vindeam la prețuri decente, nu mari, nici la început de sezon nu am prins prețuri mari. Însă uite că nu le mai avem nici pe acestea”, a mai spus legumicultorul.

În această perioadă legumicultorul din Olt vinde vinete. Vor urma cultura de ardei, roșiile, conopida și varza.

„La timpul ăsta, ne uităm cum să supraviețuim. Anul nu s-a terminat, vă dați seama că încă mai sperăm să-și revină piața, dar sunt speranțe”, a conchis fermierul.