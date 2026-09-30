Când e bine să faci vaccinul antigripal și cine îl primește gratuit. Noutățile sezonului 2026-2027

Sezonul rece se apropie, iar pacienții care au înțeles că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de protecție împotriva dezvoltării unei forme grave de gripă pot cere medicului să le prescrie vaccinul. Medicul Gindrovel Dumitra a precizat care sunt noutățile.

Vaccinul antigripal poate fi administrat copiilor cu vârsta peste 6 luni Foto: Shutterstock

Categorii largi de pacienți beneficiază și în sezonul gripal 2026-2027 de compensare 50% sau de gratuitate, în baza rețetei de la medicul prescriptor, la achiziția de vaccin antigripal prin farmaciile cu circuit deschis. Dr. Gindrovel Dumitra, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), a precizat, pentru „Adevărul”, care sunt noutățile în privința vaccinului utilizat pentru acest sezon gripal.

Vaccin cu doză crescută pentru vârstnici

Medicul de familie Gindrovel Dumitra a arătat că vaccinul antigripal din acest an are pentru prima dată o componentă care ne va feri de „super-gripa” de tip K, cum a fost denumită mediatic subclada K (J.2.4.1) a virusului gripal A(H3N2).

„În primul rând, vorbim de vaccinul gripal care va fi specific pentru acest sezon. Pentru prima oară, Organizația Mondială a Sănătății a introdus în compoziția vaccinului acea subcladă K care a circulat anul trecut, cea care a determinat, mai ales în emisfera sudică, dar și în emisferă nordică, o povară destul de serioasă în ceea ce privește îmbolnăvirile, care s-a tradus de obicei prin spitalizări. Iacătă, anul acesta, acest vaccin, pentru emisfera nordică, are această subcladă K, ceea ce este o veste foarte bună”, a spus medicul.

Un alt element foarte important este că, pentru sezonul de vaccinare antigripală care începe în luna octombrie, vor fi disponibile cel puțin câteva vaccinuri care sunt adaptate vârstei. „Este vorba în primul rând de vaccinuri pentru copii care pot fi administrate intranazal. Apoi, pentru persoanele vârstnice, peste 60 de ani: pot beneficia de un vaccin cu o doză crescută astfel încât protecția obținută să fie comparabilă cu cea a adulților sănătoși”, a adăugat dr. Dumitra.

Vaccinul cu doză crescută este primit de unii pacienți cu reticență, însă este rolul medicilor care îl prescriu să le explice vârstnicilor care sunt avantajele. „Noi am făcut foarte multe evenimente, vom face în continuare, avem în plan ca societate profesională - mă refer la Societatea Națională de Medicină de Familie - să aducem la cunoștința colegilor noștri acest lucru. (...) Noi avem obligația profesională să ne instruim și, într-adevăr, să administrăm pacientului cea mai bună soluție. În acest moment există reticență, pentru că avem acest mit, anume - eu m-am obișnuit cu vaccinul X, pe acesta îl fac, pentru că în fiecare an mi-a fost bine -. Aici lucrurile trebuie explicate pacienților, pentru că persoana care se vaccinează acum cu același vaccin cu care s-a vaccinat anul trecut nu mai este aceeași persoană. Cu toții înaintăm în vârstă, și eu înaintez în vârsta ca medic și dumneavoastră și pacienții noștri, astfel încât avem nevoie de vaccinuri care să se adapteze situației reale din momentul administrării”, a mai precizat medicul.

Sunt de asemenea așteptate câteva modificări la nivelul protocolului, de ordin tehnic, în ceea ce privește modalitatea de prescriere, dar acestea vor fi minore, a mai menționat medicul.

„Este important să ne vaccinăm înainte de începerea sezonului gripal”

Vaccinarea efectivă, ca și în sezonul trecut, va fi disponibilă atât în cabinetele medicilor de familie sau a medicilor de alte specialități, cât și în farmacii.

„Și mai este încă un element foarte important de spus, din punctul meu de vedere: începând cu luna octombrie, orice persoană care se încadrează în grupe la risc se poate prezenta pentru a i se prescrie rețeta compensată sau gratuită de vaccin gripal, urmând ca după aceea să fie administrat în cel mai scurt timp. Este important să ne vaccinăm înainte de începerea sezonului gripal, care de obicei începe undeva în luna decembrie și continuă până aproape în aprilie, în funcție de caracteristicile sau tipurile circulante”, a mai spus medicul.

Două doze necesare pentru copiii sub 8 ani aflați la prima vaccinare

Protocolul de administrare a vaccinului gripal prevede faptul că administrarea este de preferat să înceapă în luna octombrie tocmai pentru a oferi protecție prin vaccinare la momentul în care se înregistrează circulația înaltă, adică lunile decembrie, ianuarie, februarie și chiar și martie, așa cum s-a întâmplat în foarte mulți ani. „Atunci avem cel mai mare număr de cazuri. Însă, de exemplu, copiii care se vaccinează pentru prima oară în viață și au vârsta cuprinsă între șase luni și opt ani vor avea nevoie de două doze pentru a obține aceeași protecție. De aceea putem începe în cursul lunii septembrie cu vaccinarea și apoi să o finalizăm în cursul lunii octombrie, către finalul lunii octombrie, urmând ca în aproximativ două săptămâni de la finalizarea schemei să aibă protecția deplină”, a arătat medicul.

Pentru copiii sub 8 ani care au trecut de prima administrare se administrează o singură doză, iar pentru adulți sau persoane peste 8 ani este suficientă, de asemenea, o singură doză, a mai explicat dr. Gindrovel Dumitra.

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Avantajul de a avea vaccinul încă de la începutul sezonului începe să-și arate roadele

Vaccinul antigripal se găsește deja în farmacii, iar pacienții care fac parte din categoriile la risc (pe care le vom detalia mai jos) pot merge în cabinetul medicului pentru consult și rețetă. Această posibilitate există din 2023, de când pacientul nu mai este nevoit să aștepte ca medicul de familie să primească vaccinul de la Direcția de Sănătate Publică. Schimbarea de strategie s-a dovedit, în cele din urmă, benefică.

„Prin acest mecanism compensat, vaccinul este disponibil, după cum vedeți, încă de la începutul sezonului când începem vaccinarea. În trecut am avut foarte multe probleme vis-a-vis de achiziții centralizate, când vaccinul era distribuit către sfârșitul lunii decembrie sau poate chiar și în ianuarie am primit pentru prima oară vaccin. Deci această disponibilitate precoce este foarte importantă”, a mai spus medicul.

Un alt aspect îmbucurător este acela că efectul post-pandemic, când foarte multe persoane nu au vrut să mai discute despre vaccinare din cauza informațiilor false care circulau legate de vaccinul COVID-19, începe să se risipească. Ne aflăm astăzi într-un „proces de recâștigare a încrederii”, a apreciat medicul, iar cifrele o dovedesc. Astfel, dacă în 2023 au fost înregistrate în Registrul Național al Vaccinărilor (RENV) 1,1 milioane de doze de vaccin antigripal, în 2025 au fost deja peste 1,3 milioane administrări.

„Eu sper să ajungem la cifre mult mai înalte, pentru că ținta recomandată de către organizația Mondială a Sănătății, și care asigură un anumit nivel de imunitate colectivă, este undeva la 75% din numărul persoanelor care sunt la risc. Asta ar însemna între 4 și 6 milioane de doze administrate, deci e nevoie de mai mult decât atât, asta în mod clar”, a mai subliniat medicul.

Pe de altă parte, cifra de inoculări înregistrate în RENV nu redă nici aceasta foarte fidel numărul real de persoane vaccinate; numărul de doze eliberate din farmacii, de exemplu, este cu mult mai mare, ceea ce înseamnă că, pe lângă persoanele care din diverse motive nu au mai folosit vaccinul, sunt și persoane care au beneficiat de protecția vaccinului, dar care nu au apelat pentru administrare la o unitate/medic care avea obligativitatea operării în registrul național. La cât se ridică cifra acestor doze astfel administrate nu este însă cunoscut.

Cine beneficiază de vaccin antigripal compensat

Vaccinul antigripal se acordă cu compensare 100% sau 50%, în funcție de categoria în care se încadrează pacientul.

De vaccin compensat 100% din prețul de referință beneficiază:

• copiii cu vârsta între 6 luni și 19 ani;

• femeile gravide;

• persoanele între 19 și 64 de ani care au anumite boli cronice sau condiții de risc, printre care - boli cardiovasculare cronice, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie,

• persoane cu infecţie HIV/ SIDA, Terapie imunosupresoare, transplant imunosupresia congenitală;

• persoanele cu vârsta de peste 65 de ani;

• personalul medico-sanitar și auxiliar.

De vaccin compensat 50% din prețul de referință beneficiază:

• persoanele cu vârsta între 45 și 64 de ani care nu au boli cronice.

Important de menționat: „100% compensat” înseamnă 100% din prețul de referință, nu neapărat din orice preț al vaccinului disponibil în farmacie. În cazul compensării de 50%, pacientul suportă diferența prevăzută de mecanismul de compensare.

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Cui te adresezi pentru rețetă

Vaccinul este prescris pe rețetă electronică de un medic aflat în contract cu Casa de Asigurări. Protocolul CNAS prevede că pot prescrie medici de toate specialitățile aflați în contract cu casele de asigurări. În practică, pacientul se poate adresa, de exemplu, medicului de familie, care verifică dacă acesta se încadrează într-o categorie eligibilă.

După ce primești rețeta, o poți ridica din oricare farmacie care eliberează medicamente compensate și gratuite în baza contractului cu CJAS, iar cu vaccinul (care trebuie transportat în condiții optime, necesitând o temperatură adecvată) te prezinți la medic pentru vaccinare. Cei mai mulți pacienți se întorc la medicul prescriptor și pentru administrarea vaccinului, însă nu toți o fac.

Medici vaccinatori sunt nu doar medicii de familie, ci pot fi și epidemiologi, medici de boli infecțioase, pediatri, medici din alte specialități care dețin un atestat de vaccinologie. Vaccinul antigripal poate fi de asemenea administrat și de către farmaciști vaccinatori avizați. Medicii și farmaciștii vaccinatori trebuie să dețină cont de utilizator în RENV, creat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București conform metodologiei elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Administrarea vaccinului trebuie înregistrată în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), acesta fiind motivul pentru care atât medicii vaccinatori, cât și farmaciștii vaccinatori trebuie să aibă acces la RENV.

Vaccinul poate fi achiziționat și cu plată integrală, dacă este disponibil în farmacii, și admnistrat categoriilor care nu beneficiază de compensare.