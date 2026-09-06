Vrei să intri la Poliție? Poți afla din timp dacă ești pregătit pentru proba fizică

Candidații care au în plan să susțină examenul de admitere la o școală de agenți de poliție își pot testa aptitudinile fizice chiar sub ochii polițiștilor. IPJ Dolj a anunțat că organizează sesiuni de testare, pentru a le oferi candidaților șansa de a afla din vreme dacă mai au de lucrat.

Pentru a fi admis la școala de poliție una dintre probele greu de trecut este cea fizică Foto: arhiva/scoaladepolitie.ro

Deși nu se cunoaște exact perioada în care școlile de agenți de poliție vor organiza următoarea sesiune de admitere, mii de candidați se pregătesc, în toată țara, să treacă probele de admitere la școala de agenți de poliție. Proba de performanță fizică este unul dintre hopurile importante, traseul aplicativ pe care îl au de parcurs candidații putând fie să-i scoată pe aceștia din joc, fie să le ofere o șansă în plus dacă performanțele sportive sunt înalte.

Inspectoratul Județean de Poliție Dolj a anunțat că, pentru a veni în sprijinul candidaților, organizează sesiuni de testare a performanțelor fizice în fiecare duminică din luna septembrie. La testarea traseului aplicativ pot veni toți cei interesați, atât din județul Dolj, cât și din alte județe, cu mențiunea că în cazul în care numărul solicitanților este foarte mare se vor face reprogramări pentru duminica următoare.

Unde are loc testarea

„Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, în colaborare cu Colegiul Național „Nicolae Titulescu” din Craiova, vine în sprijinul celor care se pregătesc pentru admiterea la școlile de agenți de poliție și organizează, în fiecare duminică din luna septembrie, începând cu ora 14:00, sesiuni dedicate testării traseului aplicativ.

Activitățile se vor desfășura în sala de sport a Colegiului Național „Nicolae Titulescu” din Craiova, unde îi așteptăm pe toți cei interesați să își testeze timpul obținut la traseul aplicativ, să își identifice aspectele la care mai au de lucrat și să primească sfaturi și recomandări din partea celor care îi pot îndruma în procesul de pregătire.

Ne dorim ca aceste întâlniri să reprezinte mai mult decât o simplă sesiune de antrenament. Ele sunt o oportunitate pentru viitorii candidați de a se familiariza cu cerințele probei, de a-și evalua nivelul de pregătire și de a afla ce pot îmbunătăți pentru a-și crește șansele de reușită la admitere”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Activitatea organizată, care vine în sprijinul celor deja deciși să urmeze o carieră în Poliție, are de asemenea scopul de a promova meseria de polițist, a mai transmis IPJ Dolj.

„Accesul se face în limita timpului alocat activității. În situația în care numărul celor interesați este mai mare decât poate fi prelucrat în cadrul unei singure sesiuni, participanții care nu vor putea efectua traseul în ziua respectivă vor fi programați pentru săptămâna următoare, în ordinea sosirii.

În cazul în care apar modificări cu privire la ora de desfășurare a activităților, acestea vor fi anunțate pe pagina oficială de Facebook a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, au mai precizat polițiștii doljeni.

Traseul aplicativ – proba care te poate scoate din joc sau îți poate oferi un avantaj

Candidații care se pregătesc pentru admiterea la o școală de poliție știu deja că au de parcurs mai multe etape. Înscrierea are loc, de obicei, la structurile de Resurse Umane din localitatea de domiciliu sau online. Alte etape sunt evaluarea psihologică și examinarea medicală.

Proba de performanță fizică, asemeni evaluării psihologice și examinării medicale, poate fi eliminatorie în cazul în care candidatul nu parcurge întreg traseul în timpul maxim admis sau dacă nu respectă regulile privitoare la parcurgerea acestui traseu. O altă etapă este proba scrisă. Traseul aplicativ și proba scrisă sunt definitorii pentru reușită, punctajele obținute în cadrul acestor două probe, care au ponderi egale, constituind la final media de admitere.

Traseul aplicativ devine, astfel, proba care fie îi poate scoate din joc pe candidații care nu reușesc să îndeplinească punctajul minim pentru nota 5,00, fie le poate ridica media dacă performanța pe traseu este echivalată cu 10,00.