De la începutul lunii aprilie, în cinematografele din România poate fi vizionat „Alexandra”, film bazat în parte, pe cazul real al Alexandrei Măceșanu, fetița de 15 ani din Caracal, răpită în vara lui 2019 și apoi ucisă.

„Alexandra” este prima peliculă inspirată de teribilul caz al crimelor de la Caracal din 2019.

În film, apelul la 112 al Alexandrei nu rămâne fără urmări, așa cum s-a întâmplat în realitate. Angela este dispecerul care răspunde apelului disperat al Alexandrei. Însă pentru că în timpul apelului de urgență își dă seama că echipajele de poliție nu vor putea ajunge la timp, Angela își părăsește postul, pleacă singură spre tânără și reușește să o elibereze. Numai că Angela dispare fără urmă. Însă când adevărul este dezvăluit, totul se schimbă pentru totdeauna.

Artizanii filmului „Alexandra” sunt doi talentați cineaști români stabiliți de mai mulți ani în America și care au fost impresionați de cazul teribil de la Caracal din 2019.

Originară din Ploiești, Diana Angelson Busuioc este regizorul filmului, având și rolul principal. Diana a studiat UNATC, Teologie și Limbi Străine în România, a visat să ajungă să lucreze în America în industria filmului și a reușit.

Născut la Pitești, Marius Neacșu este stabilit de 12 ani în Statele Unite și a fost directorul de imagine și editorul filmului „Alexandra”, având la activ colaborări la numeroase filme, scurtmetraje și documentare realizate în România și peste Ocean. Înainte de a se stabili în SUA, Marius Neacșu, care a absolvit UNATC București, a lucrat mai mulți ani în televiziunile din România.

Trebuie spus că Diana Angelson Busuioc și Marius Neacșu au mai colaborat la un alt film emoționant. Este vorba de pelicula „Armenia, my love” (2016), inspirat de genocidul asupra armenilor.

„Mi-am spus că trebuie să fac ceva pentru Alexandra”

Alexandra Măceșanu a apelat serviciul de urgență 112 de 3 ori în ziua de 25 iulie 2019, la ora 11:05, reclamând că a fost răpită, sechestrată și violată într-o casă din Caracal. De-a lungul întregii zile, Poliția a încercat să identifice locul în care se afla Alexandra, însă a reușit acest lucru abia în cursul nopții următoare și a putut executa un mandat de percheziție abia a doua zi la ora 6. Proprietarul imobilului respectiv, Gheorghe Dincă, a fost arestat, acesta recunoscând că a ucis-o atât pe ea, cât și pe Luiza Melencu, o altă tânără pe care o răpise. Ulterior, a negat comiterea crimelor. Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare.

Gestionarea dezastruoasă a cazului a stârnit revoltă publică în România și a multiple demisii sau demiteri: ministrul Afacerilor Interne - Nicolae Moga; șeful Poliției Române - Ioan Buda; prefectului județului Olt - Petre Neacșu; directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - Ionel-Sorinel Vasilca.

„Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică”, i-a spus Alexandra operatoarei de la 112. Numai că aceasta din urmă i-a răspuns fără pic de empatie și umanitate: „Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri".

Conversația Alexandrei cu cei de la 112 a demonstrat tăria de care a dat dovadă tânăra într-o situaţie critică. Nu a fost însă de-ajuns deoarece, în afară de un criminal, a avut de înfruntat şi doi operatori de la STS şi doi poliţişti care au îndemnat-o să închidă telefonul, când Alexandra cerea ajutor.

„Adevărul” a vorbit cu Diana Angelson și Marius Neacșu despre filmul „Alexandra”, inspirat din cazul teribil de la Caracal ce a emoționat și revoltat o țară întreagă.

Drumul de la idee până la film nu a fost ușor.

„În 2019, eram în România cu fetița mea, care avea 7 ani, și am auzit și eu, ca toți ceilalți, ce s-a întâmplat cu Alexandra. Și m-a afectat, mai ales ca părinte, încât am spus că eu voi face un film dedicat fetiței acesteia. A urmat problema cu pandemia și totul părea așa, în aer, și părea totul foarte greu. Dar mi-a rămas în minte că eu am promis asta. Și în 2022 am hotărât că eu merg în România și fac filmul. Și toată lumea mi-a spus că sunt absolut nebună, că cum să faci, că nu știi, că n-ai actor, că n-ai nimic, că nu ești pregătită. Și am spus, nu, eu trebuie să fac filmul ăsta și se va face. Totul a părut absolut imposibil și nebunesc. Și de la această nebunie, când i-am spus că eu trebuie să fac asta pentru Alexandra, totul a devenit realitate. S-au legat toate. Toate s-au legat, toată lumea, deci totul, totul, totul. Un exemplu: într-o dimineață, în piața Lahovari, nu-mi ieșise permisul să filmez, și eu mă gândeam cum o să filmez eu la 7.30 dimineața, 8, în piață, să aduc o mașină, să o parchez, să aduc reporter și să filmez scena. La ora 7.30 fix s-au eliberat două locuri de parcare”, povestește Diana Angelson Busuioc.

Regizoarea filmului „Alexandra” a povesit și cea a marcat-o cel mai mult legat de povestea Alexandrei, victima criminalului din Caracal.

„M-a marcat că o fetiță a sunat la 112 și-a plâns că cineva o omoară. Și oamenii nu s-au repezit să o salveze. Că în zilele noastre, o fetiță poate să sune și să nu zboare nimeni către ea... O prietenă de-mea aici în America este operatoare la 911. Și îmi spunea că ea ajută pe toată lumea. Eu nu vreau să lovesc în operatoarea de la STS, în polițiști, în autorități. Filmul are ca mesaj că toți, toți suntem unul. Și toți suntem responsabili. Pentru că cu noi toți ca popor s-a întâmplat ceva. Și așa cum a fost operatoarea asta, așa cum a fost polițistul, așa suntem toți. Toți în anumite circunstanțe. E și o lipsă de empatie acută, și un egoism, e generalizat. Spunem că purtăm credința în frunte, dar uităm de ceilalți, uităm să iubim, uităm să ajutăm. Anca Cernea, prietena mea care a făcut costumele, mi-a spus că speră să nu las oamenii cu sufletul distrus după filmul ăsta. Nu, eu vreau ca oamenii după filmul ăsta să se gândească profund și să se apropie unii de alții și să se-ntoarcă la Dumnezeu. Filmul nu este povestea Alexandrei, este dedicat Alexandrei”, mărturisește Diana Angelson Busuioc.

Subtitlul filmului este „Cum de l-ați uitat pe Dumnezeu?” Inițial titlul era „Mi-e dor de tine, Alexandra”. În cele din urmă, titlul a rămas „Alexandra”, pentru că este mai puternic.

→ Imaginea 1/6: secvente filmari Alexandra 04 FOTO Diana Angelson jpeg

Pentru Diana, scena cel mai greu de filmat a fost cea în care, spre final, operatoarea ascultă înregistrarea apelului Alexandrei la 112.

„Asta e scena cea mai emoționantă, când ea stă și ascultă acea înregistrare. Și Alexandra se vede așa pe câmp și se aude cântecul ăla superb al ei și ea pleacă pe dig... Și noi am filmat la dig. Și o vezi pe Alexandra pe dig și spune „La revedere””, mai spune regizoarea filmului.

Trebuie spus că „Alexandra” a fost filmat în mai puțin de trei săptămâni: „Lucram în fiecare zi de la 6 dimineața până la 1 noaptea și le puneam în fiecare dimineață membrilor echipei de filmare înregistrarea apelului dat de Alexandra la 112. Toate scenele au fost impresionante”.

Diana Angelson a rezumat în câteva fraze mesajul filmului: „Filmul „Alexandra” este despre cum am putea noi să fim din nou ca români și despre câtă iubire am fi putut da. Dar mai este o șansă să ne aducem aminte. Și atunci vom putea da mai multă iubire”.

Regizoarea filmului a ținut să sublineze colaborarea foarte bună pe care a avut-o cu directorul de imagine și editorul Marius Neacșu.

„Deși numele meu apare peste tot, Marius Neacșu este motorul și persoana datorită căreia s-a făcut filmul pentru că rolul lui de director de imagine, dar și să gândească fiecare scenă, a fost instrumental. Plus că m-a ajutat enorm să îmi deschidă ochii pe anumite scene sau să gândească anumite scene. A fost o simbioză perfectă până la urmă. El a venit și cu mai multe idei fenomenele de montaj, idei pe care în scenariu nu le aveam”, mărturisește Diana Angelson Busuioc.

Un film despre sacrificiu de sine, curaj, demnitate și credință

„Sunt teribile înregistrările conversațiilor dintre Alexandra și cei de la 112. Filmul este despre sacrificiu de sine, curaj, demnitate și credință. În prima zi de filmare pe care am făcut-o m-am dus la Caracal pe acel dig despre care era vorba în convorbirea cu operatoarea de la 112. Am fost acolo și am filmat cu o dronă. Acolo e o secvență foarte frumoasă, este la finalul filmului. Și de asemenea poate să fie o secvență emoțională foarte puternică. Gândește-te că a este probabil ultima amintire pe care o Alexandra o spune și pe care o are în acea convorbire. Iar femeia de la 112 și polițistul o întreabă: „Și ați trecut de dig?” Am căutat acel dig pe Google Maps”, povestește Marius Neacșu, directorul de imagine al filmului „Alexandra”.

Acesta mai spune că „la fiecare moment al filmului l-am simțit pe Dumnezeu deasupra noastră pentru că am filmat în condițiile în care s-a filmat, în timpul care l-au filmat și toate au mers au fost cu intervenție divină. Am filmat și la un cimitir, era duminică și noi filmam acolo, iar oamenii veneau și se rugau la cimitir. A fost o altă secvență emoționantă”.

Marius Neacșu a dezvăluit și ce l-a revoltat cel mai mult legat de cazul de la Caracal, cel care a inspirat filmul Alexandra.

„Este revoltător modul în care cei de la 112 i-au vorbit Alexandrei, cum poți să ai o asemenea conversație cu cu un copil răpit și să întrebi „Unde ești?”, dacă tu nu știi unde?. Asta este revoltător, ca și faptul că echipajele au ajuns după mai multe zile”, spune Marius Neacșu.

Filmul „Alexandra” este distribuit de Cinemagix.