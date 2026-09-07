 De pe scena festivalurilor, la Medicină. Povestea Dariei, tânăra care nu vrea să aleagă între cele două pasiuni | adevarul.ro
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Video De pe scena festivalurilor, la Medicină. Povestea Dariei, tânăra care nu vrea să aleagă între cele două pasiuni

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Pe Daria, iubitorii muzicii populare o cunosc din festivaluri și de la emisiunile de profil. Mai puțini știu că a fost admisă la Medicină și că își dorește cu ardoare să devină un medic bun și empatic.

Tânăra cu voce deopotrivă puternică și suavă care a cucerit multe jurii ale concursurilor și festivalurilor de folclor și-a ales în această vară calea. Daria Moanță, interpreta din Caracal care reprezintă cu mândrie zona Romanațiului, a fost admisă în această vară la Medicină.

A știut că vrea să facă Medicină încă din școala gimnazială, iar un mare merit, spune Daria, îl are profesoara sa de Biologie. De muzică, în schimb, s-a îndrăgostit cu mult mai devreme.

„Și-a petrecut copilăria în tinda bisericii”

Daria este fiică de preot, mama este educatoare, iar muzica i s-a lipit firesc de suflet. În biserică a început să cânte, dezvăluie tatăl său, preotul Florin Moanță, care păstorește enoriașii din comuna Redea, județul Olt.

Și-a petrecut copilăria în tinda bisericii”, spune tatăl. Tot acolo a învățat colinde, a legat prietenii cu copiii din sat, a descoperit pricesnele pe care mai târziu le-a interpretat în biserică, dar și în festivaluri, adunând nenumărate diplome și premii și atrăgând atenția și admirația unor nume mari din muzica populară.

A fost mâna Maicii Domnului”, este concluzia tatălui, astfel explicându-și parcursul fără cusur al fiicei sale în marile festivaluri, invitațiile la emisiuni TV importante și că a atras atenția și susținerea unor artiști precum Floarea Calotă, Gheorghița Nicolae, Theo Rose, prof. Maria Tănase Marin, rapsodul Ion Crețeanu, Zorina Bălan etc.

tanara_interpreta_in_costum_popular_foto_arhiva_daria_moanta
Daria Moanță spune că nu poate alege între muzică și medicină Foto: Arhivă personală

Ea e dintotdeauna aproape de copii și Preasfințitul Sebastian (n. red. – episcopul Slatinei și Romanaților) i-a dat binecuvântare la slujba de la mine de la biserică, de la Redea. După ce s-a terminat slujba arhierească, a prezentat acolo un moment artistic și Preasfințitul Sebastian i-a dat binecuvântare și i-a zis: Să mergi să te faci medic, să ajuți oamenii, să ajuți copiii! În 2015 a avut evenimentul, (...) și i s-a întipărit dorința aceasta”, a adăugat tatăl.

Daria a urmat cursurile liceale la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, profil real – Matematică-Informatică bilingv. Tânăra spune că a ales Mate-Info deși știa că va urma Medicina, iar asta pentru că dintotdeauna i-a plăcut să învețe cât mai mult din domenii variate. În clasa a X-a s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Statistică, la fel, studiind o disciplină din afara programei școlare.

S-a pregătit intens și pentru admiterea la facultate și pentru Bacalaureat, iar ambele examene i-au adus satisfacții enorme, obținând note foarte mari.

Timp de muzică a avut. Sau timp de învățat printre activitățile dedicate muzicii și-a făcut, tatăl nu știe cum să exprime mai bine cele întâmplate.

 „E ca și cum i-ați cere unei mame să spună pe care dintre copii îl iubește mai mult”

A fost tot timpul pe drumuri. Uneori plăteam șofer, alteori ne ajutau prietenii, cunoscuții, colegii de serviciu ai soției, învățători, educatori, apelam la ei să o ia de la școală să o ducă direct la meditație la Craiova. Au sărit toți să ne-ajute, voluntar. Și se odihnea în mașină, mânca în mașină, dormea în mașină, învăța în mașină, mergea la festivaluri, toate erau în mașină, de mică”, a mai povestit tatăl.

Și-a convins familia că la muzică nu va renunța nicicum, iar Daria susține și acum că nu-și dorește ca vreodată să fie pusă să aleagă. „Nu pot să aleg între muzică și medicină, e ca și cum i-ați cere unei mame să spună pe care dintre copii îl iubește mai mult”, explică tânăra interpretă. Cel mai mult se regăsește cântând doine. „Muzica a fost prima mea dragoste. Nu se compară cu nimic sentimentul de bucurie pe care-l simt atunci când cânt o doină. Este unul aparte. Emoția, durerea, pentru că și doinele astea au o anumită poveste în spate. Trebuie să ai o anumită sensibilitate să transmiți publicului ceea ce cânți”, crede Daria.

Nici relația cu biserica nu s-a schimbat. Duminica și la sărbători merge întâi de toate la biserică, după care își continuă ziua cu ce are programat, a mai dezvăluit tatăl tinerei.

o_tanara_interpreta_alaturii_de_maria_ciobanu_in_spatele_scenei_foto_arhiva Daria Moanta
Daria Moanță alături de marea interpretă Maria Ciobanu Foto: Arhivă personală

Primii pași, în mod profesionist, în muzică i-a făcut la doar câțiva ani, la Clubul Elevilor din Caracal, cu profesorii Monica Dumitru și Adrian Enache, după ce tatăl a descoperit că are o voce specială și că trebuie pusă în valoare.

Au urmat spectacolele de la nivelul localității Redea alături de copiii de la școala din sat, în organizarea cărora preotul Florin Moanță s-a implicat împreună cu profesorii școlii, iar ulterior a început să meargă la festivaluri și concursuri. Dincolo de competiție, a contat ca specificul zonei Romanați să fie recunoscut în ceea ce Daria cântă și poartă pe scenă.

De la doine și pricesne la muzică ușoară pe promenada Nibiru

Daria și-a permis la sfârșitul verii câteva zile de respiro. A putut fi auzită cântând la Nibiru, invitată de Theo Rose, cu care are o relație aparte de mai mulți ani, într-un proiect special, alături de Ștefan Capătă și Valentin Slabu. 

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Asta nu înseamnă că va renunța la muzica populară, la doinele care, din tot ceea ce cântă de atâția ani, îi plac de departe cel mult.

Muzica, spune Daria, a ajutat-o să ajungă unde este astăzi. La Biologie, de exemplu, învăța ascultând muzică fără versuri, însă pentru Matematică prefera melodii ritmate, cu versuri.

Este ceva normal pentru mine, chiar dacă pe unii i-ar putea deranja. (...) Odată cu ritmul melodiei, parcă aveam alt spor în a învăța, în a lucra”, a precizat tânăra.

fete_tinere_prinse_in_hora_in_costume_populare-Foto_arhiva_daria_moanta
Daria vrea să practice medicina, dar să nu renunțe la scenă Foto: arhiva Daria Moanță

Niciodată nu i s-a părut că are prea multe lucruri de făcut, din contră, spune că mai ciudat se simte acum, când Bacalaureatul și Admiterea au rămas în urmă și i-a rămas atât de mult timp liber.

Se bucură că s-a putut întoarce la lectură, o pasiune mai veche. Îi place să citească, în special cărți de ficțiune, mult mai mult decât îi place să vizioneze filme, de exemplu.

„În muzică, într-o zi poți fi sus și în cealaltă zi să scazi în atenția publicului”

Daria Moanță este convinsă că nu va renunța niciodată să cânte și are de gând să o facă în continuare și pe scenă. A vrut în schimb să facă Medicina pentru că este visul său să devină un bun medic pediatru și a fost și o decizie rațională.

Prin muzică mai mult mi-ar plăcea să mă relaxez, să îmi petrec timpul așa cum vreau, să-mi organizez singură programul”, spune tânăra. Medicina, în schimb, îi va aduce siguranța zilei de mâine și îi va oferi oportunitatea de a refuza evenimente muzicale dacă nu va depinde în totalitate de muzică, „pentru că într-o zi poți fi sus și în cealaltă să nu mai fii atât de mult în atenția publicului”.

Înțelege că și domeniul medical este astăzi plin de provocări, că medicii sunt judecați, evaluați, contestați. Se vede în schimb, în viitor, medicul capabil să stabilească o relație empatică cu pacienții.

Chiar dacă oamenii vor fi din ce în ce mai dificili, cum sunt și în zilele noastre, consider că atât timp cât tu înveți și îți faci meseria așa cum trebuie, cu umanitate, cu înțelegere, cu căldură, nu înțeleg de ce oamenii nu ar apela la tine. Asta mi-aș dori, să fiu un medic înțelegător, iubitor, cum sunt acum cu oamenii”, a mai spus tânăra.

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Daria prețuiește ceea ce i-a oferit muzica populară: prieteni și mentori Foto: arhiva Daria Moanță

A decis, de asemenea, că nu va pleca din țară. Nu ar putea, spune, să-și lase în urmă familia, prietenii, locurile natale, tradițiile, nu ar putea să nu mai colinde de sărbători.

Clar nu vreau să plec. Nu îmi doresc niciodată să plec din țară. Consider că aici m-am născut și, chiar dacă va fi greu, nu vreau să părăsesc țara. Pentru că știu că pot. Știu că pot. Și există mulți alți copii ca mine care își doresc să rămână și care sunt puși serios pe învățat pentru a schimba sistemul medical, pentru a păstra valorile în țară, nu în afară. (...) Știu că sunt și colegi din generația mea care au ales să plece în străinătate cu facultatea, chiar și Medicină în Franța, Informatică, foarte mulți, dar pentru mine nu este o variantă să îmi părăsesc familia, țara. Chiar dacă limba nu ar reprezenta o problemă, distanța și dorul nu pot fi compensate. Chiar dacă salariile ar fi mult mai bune în străinătate ca medic, nu consider că este o variantă pentru mine, pentru că trebuie să ne hrănim și sufletul, nu doar buzunarele”, mai spune Daria Moanță.

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Este conștientă, pe de altă parte, că mulți tineri, în special absolvenți de Medicină, nu au avut de ales.

Chiar dacă decizia pentru Medicină a rămas, a renunțat în ultimul moment la Medicina militară, după ce a promovat toate probele eliminatorii. Nu regretă însă nimic din parcurs, pentru că pentru probele sportive și-a făcut prieteni printre atleți, fiind susținută constant de membrii secției de atletism ai Clubului Sportiv din Caracal. „Nu mi-a displăcut sportul, dar nu am fost o fire chiar sportivă”, a explicat tânăra de ce a avut nevoie de pregătire serioasă pentru a trece probele.

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Interpreta Daria Moanță a fost admisă la Medicină Foto: arhiva Daria Moanță

La Medicină militară ar fi intrat, spune, cu una dintre cele mai mari note, însă pe ultima sută de metri și-a dat seama că disciplina dusă la extrem și atmosfera pe care le-a experimentat pe parcursul probelor nu i se potrivesc de niciun fel. În plus, n-a riscat să nu mai aibă timpul pe care și-l dorește pentru a-l dedica muzicii.

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