 Profesorul Marin Dragomiroiu a murit la aproape două săptămâni după incendiul din Slatina | adevarul.ro
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Profesorul Marin Dragomiroiu a murit la aproape două săptămâni după incendiul din Slatina

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Bărbatul de 68 de ani surprins în incendiul care, în noaptea de 3/4 octombrie 2026, a mistuit o casă în municipiul Slatina a murit după aproape două săptămâni de spitalizare. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celui care a fost soț, tată, bunic și profesor”, a anunțat familia.

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Marin Dragomiroiu va fi înmormântat sâmbătă, 17 octombrie 2026 Foto: Facebook/Alexandra Dragomiroiu

Incendiul în care bărbatul a fost grav rănit s-a produs în noaptea de 3/4 octombrie 2026, în municipiul Slatina. Marin Dragomiroiu, fost profesor la mai multe unități de învățământ din municipiul Slatina, se afla în locuința din municipiul Slatina împreună cu soția sa și cu cele două nepoate (fiicele fiului lor), în momentul în care casa a fost cuprinsă de flăcări, din cauza unui scurtcircuit electric. Părinții fetelor, fotografi de profesie, se aflau în acele momente la un eveniment.

Bunicii și cele două fetițe, de 4 și, respectiv, 7 ani, au ajuns la spital. Copila în vârstă de 7 ani a fost transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, în timp ce sora sa mai mică s-a întors la scurt timp acasă, medicii constatând că sănătatea nu îi este pusă în pericol.

În Spitalul Județean de Urgență Slatina au rămas în schimb internați bunicii, bărbatul suferind arsuri grave în zona superioară a corpului. După aproape două săptămâni de spitalizare, corpul bărbatului a cedat, familia anunțând decesul.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celui care a fost soț, tată, bunic și profesor.

Plecarea lui lasă un gol imens în sufletele noastre, dar și amintiri prețioase pe care le vom păstra mereu. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre și ale celor care l-au cunoscut și apreciat.

Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face începând de astăzi, 16 octombrie, de la ora 14:00, la capela Bisericii Sfântul Mina din Slatina.

Slujba de înmormântare va avea loc mâine, sâmbătă, 17 octombrie, la ora 12:30, la Biserica Sfântul Mina din Slatina, după care îl vom conduce pe ultimul drum și îl vom înmormânta în comuna Curtișoara.

Dumnezeu să te odihnească în pace, bunicule! Vei rămâne mereu în sufletele și în amintirile noastre”, este anunțul postat pe contul nurorii sale, de pe o rețea de socializare.

Un mesaj prin care este anunțat decesul profesorului pensionar a fost postat și pe contul Liceului Tehnologic Metalurgic din Slatina.

„Colectivul Liceului Tehnologic Metalurgic anunță cu profund regret trecerea în neființă a fostului coleg, MARIN DRAGOMIROIU, cadru didactic pasionat de profesia sa, iubit și stimat de generații de elevi.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, au transmis foștii coleg ai bărbatului.

Potrivit anumitor surse din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, starea soției fostului profesor (rănită de asemenea în incendiu) este bună acum.

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