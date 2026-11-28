Ilie Bolojan le-a vorbit liberalilor de la Botoşani despre lecțiile pe care PNL ar trebui să le tragă din colaborarea cu PSD.

Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos

În timpul unei întâlniri cu liberalii de la Botoșani, președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat un atac la adresa PSD. Acesta le-a explicat celor prezenţi la discuţii că social-democrații au încercat să țină PNL aproape pentru a avea pe cine să dea vina atunci când lucrurile nu merg bine și a afirmat că nemulțumirea față de clasa politică îi împinge pe unii alegători să voteze cu AUR.

Liberalii nu ar trebui să intre în jocul PSD, cu atât mai mult cu cât românii s-au săturat de minciuni și de conflictele politice, a mai avertizat fostul premier în acelaşi context.

„PSD a vrut să țină PNL lângă el, lipit de el, din două motive politice. Unu, să aibă pe cine să dea vina, la asta sunt doctori. (...) La mințit nu te poți pune cu ei. De-aia e bine ca PNL să nu mintă, că noi nu putem minți în fiecare zi. Nu merge treaba asta, că s-au săturat oamenii de minciuni. De-aia votează cu AUR: votează împotrivă, nu-i mai interesează pur și simplu, că s-au săturat de mizeriile astea”, a declarat Ilie Bolojan.