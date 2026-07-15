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Victimele incendiului devastator din Spania au fost identificate cu ajutorul testelor ADN 12 dintre cei 13 morți erau cetățeni străini

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Trupurile carbonizate descoperite după incendiul care a devastat sudul Spaniei au fost identificate cu ajutorul testelor ADN. Autoritățile au anunțat că 12 dintre cele 13 victime erau cetățeni străini, printre care șapte britanici.

Flăcările au cuprins peste 7.000 de hectare de pădure. FOTO X / Méteo Palamós
Flăcările au cuprins peste 7.000 de hectare de pădure. FOTO X / Méteo Palamós

Autoritățile spaniole au finalizat identificarea tuturor victimelor incendiului devastator izbucnit vineri, 10 iulie, în Andaluzia, Spania, după ce medicii legiști au făcut analize ADN. Trupurile descoperite la locul tragediei erau carbonizate și atât de grav afectate de flăcări încât identificarea lor nu a fost posibilă prin metode obișnuite.

În urma analizelor, autoritățile au stabilit că 12 dintre cele 13 persoane care și-au pierdut viața erau cetățeni străini.

Potrivit entității publice responsabile cu identificarea cadavrelor (CID), este vorba despre șapte cetățeni britanici, trei belgieni, o franțuzoaică, o americancă. Ultimele persoane identificate au fost doi britanici și cetățeana americană.

Informaţia a fost transmisă de autorităţile spaniole în cursul după-amiezii de marţi, 14 iulie.

“Dintre cele 13 persoane decedate - dintre care una la spital - şapte sunt originare din Regatul Unit, trei din Belgia, una din Franţa, una din Statele Unite, precum şi un cetăţean spaniol”, se arată în comunicatul CID citat de Agerpres. Cele 13 victime sunt opt femei și cinci bărbați, toți adulți.

Instituția precizează că au fost înregistrate 12 sesizări pentru persoanele găsite decedate la locul incendiului, în timp ce cea de-a 13-a victimă, un cetăţean spaniol, a murit câteva zile mai târziu la spital.

Vă reamimtim că pompierii care au intervenit pentru stingerea incendiului au descoperit la locul tragediei 12 cadavre carbonizate, iar identificarea acestora a fost posibilă doar prin comparații genetice, realizate cu sprijinul familiilor și al serviciilor consulare din țările de origine.

Incendiul de vineri, unul dintre cele mai grave din istoria recentă a Spaniei, a fost provocat de prăbușirea unui cablu electric de-a lungul unui drum. Alimentate de temperaturile extreme și de vegetația uscată, flăcările au mistuit aproximativ 7.000 de hectare de pădure din apropierea Mării Mediterane și s-au propagat, în unele momente, cu aproape 100 de metri pe minut.

Peste 460 de pompieri și membri ai serviciilor de urgență au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit în apropierea localității Los Gallardos, din provincia Almería. Potrivit autorităților regionale, cel puțin 1.405 persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, înainte ca incendiul să fie adus sub control, iar locuitorii să se poată întoarce acasă.

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