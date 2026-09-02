Primar urmărit și amendat pentru că se grăbea la un incendiu: „M-am bucurat, crezând că vin și ei să dea o mână de ajutor”

IPJ Olt face verificări după ce primarul din Movileni, care se grăbea la un incendiu, a fost urmărit de polițiști, amendat și lăsat fără permis pentru trei luni. După ce au întocmit procesul-verbal, au plecat fără să întrebe măcar dacă e nevoie de ajutor, deşi era o situaţie de urgenţă.

O localnică i-a luat la rost pe poliţiştii care l-am amendat pe primar. Foto: olt-alert

Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunță verificări interne după cazul primarului din Movileni, Ion Sorin Toma, pe care polițiștii l-au urmărit până la locul unui incendiu, l-au amendat pentru viteză și i-au reținut permisul pentru trei luni. Edilul recunoaște că a depășit limita legală cu mai mult de 50 de kilometri pe oră în localitate, dar spune că se grăbea să ajungă la focul care se reaprinsese pe islaz și amenința din nou zona în care se află locuințe. Nemulţumirea lui privind comportamentul agenţilor de poliţie este alta: poliţiştii au încheiat procesul-verbal chiar la locul incendiului şi au făcut stânga-mprejur fără să le pese că este vorba despre o situaţie de urgenţă, oentru care nu se mobilizaseră doar autorităţile, ci şi sătenii.

Potrivit presei locale, echipajul de poliţie era format din trei agenți, între care Ionuț Alin Mirea, de la Poliția Potcoava, și Cătălin Cârstea, șeful Postului de Poliție Movileni, iar maşina cu care l-au urmărit pe primar nu avea însemnele Poliţiei.

La patru zile de la acest acest incident, relatat pe larg de olt-alert, miercuri, 2 septmbrie, IPJ Olt a transmis că va verifica modul în care au acționat polițiștii. Potrivit relatării publicației,

Incendiul a mistuit o stână

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 29 august, pe islazul comunei Movileni, şi s-a extins rapid prin vegetația uscată. Flăcările au distrus mii de metri pătrați de vegetație, o stână și alte bunuri, iar locuințele aflate în apropiere au fost puse în pericol.

Primele persoane care au intervenit au fost membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Movileni. Au ieșit cu autospeciala comunei, iar localnicii s-au mobilizat şi ei care cum a putut. Printre cei care au mers să ajute s-a aflat și primarul Ion Sorin Toma.

„Am fost luați cu toții prin surprindere de această nenorocire. Au sărit băieții noștri de la SVSU, cu autospeciala pe care o avem în dotare, am sărit și noi, și localnicii cu ce au avut la îndemână pentru stingerea focului și limitarea pagubelor”, declara primarul.

După ce pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt au ajuns la fața locului, aceștia au preluat intervenția și au reușit să stingă incendiul.

A crezut că polițiștii vin să ajute la stingerea focului

Din păcate, în cursul serii, flăcările au izbucnit din nou. Oamenii care locuiesc în apropierea islazului au sunat de două ori la 112 pentru a anunța reaprinderea incendiului.

Primarul Ion Sorin Toma a povestit că era acasă atunci când a fost sunat de o femeie care plângea și striga că focul a reizbucnit și că situația este gravă, aşa că a plecat imediat spre islaz.

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Pe drum, a aflat că unul dintre furtunurile autospecialei SVSU, deja deteriorat, nu mai rezista la presiunea apei, astfel că a făcut un ocol pentru a lua un furtun nou și apoi și-a continuat drumul către incendiu, apăsând pedala de acceleraţie.

A a depășit cu mai mult de 50 km/h viteza legală în localitate. Nu neagă abaterea. Potrivit aceleiaşi surse, poliţiştii l-au prins pe radar, l-au lăsat să treacă și au pornit după el cu o mașină fără însemne.

Când a observat mașina în spatele său, primarul spune că a crezut că polițiștii au aflat despre incendiu și se îndreaptă spre islaz pentru a ajuta.

„Eu nu am fost oprit pe loc de polițiști, m-au lăsat să trec și au pornit după mine. La un moment dat, am observat mașina fără însemne în spatele meu și m-am bucurat, crezând că oamenii legii vin și ei să dea o mână de ajutor la stingerea incendiului. Când colo, ei nu doar că nu ne-au ajutat, dar ne-au și împiedicat în acțiunea noastră”, a declarat Ion Sorin Toma.

Polițiștii au ajuns în cele din urmă la locul incendiului și l-au abordat pe edil. Acesta le-a explicat de ce se grăbea și de ce depășise viteza, însă agenții au continuat procedura. Ion Sorin Toma a fost amendat şi i s-a reţinut permisul trei luni.

După întocmirea actelor, polițiștii au plecat, potrivit primarului. El susține că agenții nu s-au interesat dacă pot ajuta la stingerea incendiului, în timp ce localnicii, membrii SVSU și edilul au rămas la fața locului. O femeie chiar i-a luat la rost că l-au amendat degeaba pe primar şi că nu înţele dituaţia.

Potrivit presei locale, pompierii ar fi stabilit că focul a fost pus intenţionat, însă poliţia nu ar fi deschis până în acest moment nicio anchetă.

Primarul a ajuns la spital după ce a inhalat fum

După ce incendiul a fost stins pentru a doua oară, Ion Sorin Toma a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Avea dureri puternice de cap și usturimi în gât, pe care le-a pus pe seama fumului inhalat în timpul intervenției.

Medicii l-au diagnosticat cu „intoxicație cu CO”. Primarul a primit îngrijiri medicale și a stat câteva ore cu mască de oxigen, până când starea sa s-a îmbunătățit.

Primarul Ion Sorin Toma a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu fum. Foto: olt-alert

„Permisul meu contează mai puțin, viețile oamenilor însă sunt prioritate zero”, spune primarul.

Cazul a ajuns în atenția conducerii IPJ Olt după materialul publicat de olt-alert, iar IPJ a anunţat în cursul acestei zile va face verificări interne cu privire la modul în care polițiștii au gestionat situația.