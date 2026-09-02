 Primar urmărit și amendat pentru că se grăbea la un incendiu: „M-am bucurat, crezând că vin și ei să dea o mână de ajutor” | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primar urmărit și amendat pentru că se grăbea la un incendiu: „M-am bucurat, crezând că vin și ei să dea o mână de ajutor”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

IPJ Olt face verificări după ce primarul din Movileni, care se grăbea la un incendiu, a fost urmărit de polițiști, amendat și lăsat fără permis pentru trei luni. După ce au întocmit procesul-verbal, au plecat fără să întrebe măcar dacă e nevoie de ajutor, deşi era o situaţie de urgenţă.

O localnică i-a luat la rost pe poliţiştii care l-am amendat pe primar.
O localnică i-a luat la rost pe poliţiştii care l-am amendat pe primar. Foto: olt-alert

Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunță verificări interne după cazul primarului din Movileni, Ion Sorin Toma, pe care polițiștii l-au urmărit până la locul unui incendiu, l-au amendat pentru viteză și i-au reținut permisul pentru trei luni. Edilul recunoaște că a depășit limita legală cu mai mult de 50 de kilometri pe oră în localitate, dar spune că se grăbea să ajungă la focul care se reaprinsese pe islaz și amenința din nou zona în care se află locuințe. Nemulţumirea lui privind comportamentul agenţilor de poliţie este alta: poliţiştii au încheiat procesul-verbal chiar la locul incendiului şi au făcut stânga-mprejur fără să le pese că este vorba despre o situaţie de urgenţă, oentru care nu se mobilizaseră doar autorităţile, ci şi sătenii.

Potrivit presei locale, echipajul de poliţie era format din trei agenți, între care Ionuț Alin Mirea, de la Poliția Potcoava, și Cătălin Cârstea, șeful Postului de Poliție Movileni, iar maşina cu care l-au urmărit pe primar nu avea însemnele Poliţiei.

La patru zile de la acest acest incident, relatat pe larg de olt-alert, miercuri, 2 septmbrie, IPJ Olt a transmis că va verifica modul în care au acționat polițiștii. Potrivit relatării publicației,

Incendiul a mistuit o stână

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 29 august, pe islazul comunei Movileni, şi s-a extins rapid prin vegetația uscată. Flăcările au distrus mii de metri pătrați de vegetație, o stână și alte bunuri, iar locuințele aflate în apropiere au fost puse în pericol.

Primele persoane care au intervenit au fost membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Movileni. Au ieșit cu autospeciala comunei, iar localnicii s-au mobilizat şi ei care cum a putut. Printre cei care au mers să ajute s-a aflat și primarul Ion Sorin Toma.

„Am fost luați cu toții prin surprindere de această nenorocire. Au sărit băieții noștri de la SVSU, cu autospeciala pe care o avem în dotare, am sărit și noi, și localnicii cu ce au avut la îndemână pentru stingerea focului și limitarea pagubelor”, declara primarul.

După ce pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt au ajuns la fața locului, aceștia au preluat intervenția și au reușit să stingă incendiul.

A crezut că polițiștii vin să ajute la stingerea focului

Din păcate, în cursul serii, flăcările au izbucnit din nou. Oamenii care locuiesc în apropierea islazului au sunat de două ori la 112 pentru a anunța reaprinderea incendiului.

Primarul Ion Sorin Toma a povestit că era acasă atunci când a fost sunat de o femeie care plângea și striga că focul a reizbucnit și că situația este gravă, aşa că a plecat imediat spre islaz.

Polițiști din Sibiu, acuzați că au bătut și umilit mai mulți elevi. Părinții sunt revoltați și cer dreptate: „Le-au dat cu pumnii în burtă, i-au lovit cu palma peste față, i-au tras de păr”

Pe drum, a aflat că unul dintre furtunurile autospecialei SVSU, deja deteriorat, nu mai rezista la presiunea apei, astfel că a făcut un ocol pentru a lua un furtun nou și apoi și-a continuat drumul către incendiu, apăsând pedala de acceleraţie.

A a depășit cu mai mult de 50 km/h viteza legală în localitate. Nu neagă abaterea. Potrivit aceleiaşi surse, poliţiştii l-au prins pe radar, l-au lăsat să treacă și au pornit după el cu o mașină fără însemne.

Când a observat mașina în spatele său, primarul spune că a crezut că polițiștii au aflat despre incendiu și se îndreaptă spre islaz pentru a ajuta.

„Eu nu am fost oprit pe loc de polițiști, m-au lăsat să trec și au pornit după mine. La un moment dat, am observat mașina fără însemne în spatele meu și m-am bucurat, crezând că oamenii legii vin și ei să dea o mână de ajutor la stingerea incendiului. Când colo, ei nu doar că nu ne-au ajutat, dar ne-au și împiedicat în acțiunea noastră”, a declarat Ion Sorin Toma.

Polițiștii au ajuns în cele din urmă la locul incendiului și l-au abordat pe edil. Acesta le-a explicat de ce se grăbea și de ce depășise viteza, însă agenții au continuat procedura. Ion Sorin Toma a fost amendat şi i s-a reţinut permisul trei luni.

După întocmirea actelor, polițiștii au plecat, potrivit primarului. El susține că agenții nu s-au interesat dacă pot ajuta la stingerea incendiului, în timp ce localnicii, membrii SVSU și edilul au rămas la fața locului. O femeie chiar i-a luat la rost că l-au amendat degeaba pe primar şi că nu înţele dituaţia.

Potrivit presei locale, pompierii ar fi stabilit că focul a fost pus intenţionat, însă poliţia nu ar fi deschis până în acest moment nicio anchetă.

Primarul a ajuns la spital după ce a inhalat fum

După ce incendiul a fost stins pentru a doua oară, Ion Sorin Toma a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Avea dureri puternice de cap și usturimi în gât, pe care le-a pus pe seama fumului inhalat în timpul intervenției.

Medicii l-au diagnosticat cu „intoxicație cu CO”. Primarul a primit îngrijiri medicale și a stat câteva ore cu mască de oxigen, până când starea sa s-a îmbunătățit.

Primarul Ion Sorin Toma a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu fum.
Primarul Ion Sorin Toma a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu fum. Foto: olt-alert

„Permisul meu contează mai puțin, viețile oamenilor însă sunt prioritate zero”, spune primarul.

Cazul a ajuns în atenția conducerii IPJ Olt după materialul publicat de olt-alert, iar IPJ a anunţat în cursul acestei zile va face verificări interne cu privire la modul în care polițiștii au gestionat situația.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
Explodează „BUBA” în industria de armament! Noi dosare de corupție: Directorul Uzinei Mecanice Cugir, pus sub acuzare - SURSE
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
mediafax.ro
image
S-a semnat contractul pentru pentru noul stadion ”Tineretului” din Brașov. Când va începe construcția
fanatik.ro
image
Noul mariaj politic PSD-AUR se întărește. Cum a pus la pământ aritmetica social-democraților foștii parteneri din PNL și USR la Cameră
libertatea.ro
image
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
Ce meserii sunt pe cale de dispariție. Joburile care vor avea mai puțini angajați în 2035
click.ro
image
Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului
antena3.ro
image
Sectorul din piaţa muncii din România unde peste 25.000 de angajaţi au plecat în ultimul an. ”Impactul este foarte mare”
zf.ro
image
Bucătarul hotelului Neko dă vina pe turiști pentru că le-a fost rău după cină: "V-ați adus mâncare de acasă"
observatornews.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
cancan.ro
image
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
playtech.ro
image
Mihai Rotaru, reacție vehementă despre intrarea lui Puiu Popoviciu în acționariatul Universității Craiova: „Subiect închis!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Dorit de FCSB și de Levski, Denis Drăguș a ales și e așteptat să semneze în ultima zi
digisport.ro
image
Salma Hayek a împlinit 60 de ani. Secretele siluetei sale spectaculoase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele imagini de la priveghiul actriței Anca Pandrea! Marea doamnă a teatrul românesc, înmormântată alături de Iurie Darie | Foto și Video
mediaflux.ro
image
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Ce mănâncă Mădălin Ionescu la micul dejun. Alimentul minune care nu-i lipsește niciodată din farfurie
click.ro
image
Selly, surpriză uriașă pentru vizitatorul cu numărul 2 milioane la Nibiru: „Ăsta ne-a fost norocul”
click.ro
image
Nu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu”
click.ro
Prințesa Mette Marit profimedia 1085936621 jpg
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat?
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul
image
Ce mănâncă Mădălin Ionescu la micul dejun. Alimentul minune care nu-i lipsește niciodată din farfurie

OK! Magazine

image
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat