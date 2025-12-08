Polițiști din Sibiu, acuzați că au bătut și umilit mai mulți elevi. Părinții sunt revoltați și cer dreptate: „Le-au dat cu pumnii în burtă, i-au lovit cu palma peste față, i-au tras de păr”

Doi agenți și șeful de poliție din Miercurea Sibiului sunt cercetați disciplinar după ce primii doi ar fi bătut opt elevi pe care îi suspectau de furt și i-ar fi umilit timp de câteva ore.

Mai mulți părinți îi acuză pe agenții de poliție că au bătut cu pumnii opt copii, elevi de gimnaziu la Școala Apoldu de Jos, pe care i-au interogat în unitate.

Oamenii legii i-ar fi băgat într-o clasă și i-ar fi terorizat, lovindu-i și umilindu-i. Motivul: agenții îi suspectau pe copii că au furat dintr-o biserică, de unde dispăruseră bani din cutia milei.

Agenții, cercetaţi acum pentru purtare abuzivă, loviri şi alte violențe, neagă acuzaţiile.

„I-au băgat în clasă și i-au bătut”

Faptele s-au întâmplat pe 27 noiembrie, chiar în incinta școlii unde învață elevii, iar faptele au ieșit la iveală după ce părinții copiilor au semnalat totul publicației Ora de Sibiu.

„Cei doi copii ai mei, în vârstă de 13 și 14 ani, au fost agresați de doi polițiști la școală. S-a întâmplat joi și, din ce am aflat de la ei, dar și de la alți copii bătuți, agenții au intrat în școală și i-au băgat rând pe rând într-o clasă. I-au bătut pentru că îi bănuiesc că ar fi dat o spargere în biserică. Copiii nu știu nimic despre acel furt, dar i-au forțat să zică ceva”, a precizat unul dintre părinți.

„Le-au dat cu pumnii în burtă”

Părinții acuză fapte grave.

„Le-au dat cu pumnii în burtă, i-au lovit cu palma peste față, i-au tras de păr. Copiii mei nu mi-au zis nimic, dar i-am văzut schimbați la față când au venit acasă. Eu am aflat de la alt părinte, fiindcă și copilul lui a fost bătut. Abia apoi am sunat la poliție, am făcut plângere și am fost să dăm declarații”, a precizat același părinte.



Mama altor doi copii a povestit că minorii venit supărați de la școală:

„Biserica de la noi a fost spartă, cineva a furat cutia milei. Polițiștii îi bănuiesc pe acești copii, fără să aibă vreo dovadă, doar pentru că ei se plimbă seara pe drum, se recreează. Joi s-au găsit să facă legea în școală. Pe 8 dintre ei i-au băgat într-o clasă unde nu există camere, fără acordul nostru (...). Au început să le ceară să spună cine a spart biserica. I-au bătut și apoi i-au amenințat să spună tot, că altfel îi duc la școala de corecție”.

Inițial, copiii au refuzat să le spună părinților ce li s-a întâmplat, de teamă să nu fie bătuți din nou de polițiști, spune mama.

„Au venit schimbați la față de la școală, se vedea că erau speriați. Cel mic s-a pus direct în pat, l-am chemat să mănânce și mi-a zis că nu îi e foame. (...). Abia pe la 8 seara ne-a sunat un părinte și ne-a zis ce s-a întâmplat. Apoi ne-au zis și copiii noștri. Au acuzat niște copii nevinovați, că ei nu găsesc hoții de 2 luni de zile. Abuzează de niște copii pe nedrept”, a explicat femeia.

Mama unui alt copil agresat a cerut școlii un psiholog pentru copii agresați:

„E inadmisibil așa ceva. Am vorbit cu directorul să ne aducă psiholog, copiii noștri au suferit o traumă. Am dat declarații la poliție și acum așteptăm un răspuns”.

IȘJ și directorul școlii nu știu ce s-a întâmplat

Directorul Școlii Gimnaziale Apoldu de Jos nu a confirmat, dar nici infirmat acest incident, invocând faptul că este vorba despre o anchetă aflată în desfășurare.

„M-au contactat doi părinți, adică o familie, să îmi aducă la cunoștință verbal despre un incident de acest gen. (...) Nu știu ce s-a întâmplat, poliția răspunde de acest gen de evenimente, mai mult nu ține de instituția de învățământ. Poliția va face cercetări și ne va aduce nouă la cunoștință”, a spus Ionuț Filip, directorul școlii din Apoldu de Jos, pentru Ora de Sibiu.

Poliția a ridicat imaginile de pe camerele video din curtea școlii pentru a putea continua cercetările.

IPJ: „Avem toleranță zero față de astfel de comportamente”

Cei doi agenți acuzați au fost chemați la declarații după ce, pe 28 noiembrie, cazul a fost sesizat Poliției.

„Conducerea unității a dispus efectuarea de verificări, în regim urgent, prin Compartimentul Control Intern. În funcție de rezultatul acestor verificări, vor fi dispuse măsurile legale în consecință() Reafirmăm poziția noastră de toleranță zero față de astfel de comportamentee”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.