Video „Să sară permisele!” Scandal în Poliție, după ce doi agenți s-au filmat în autospecială în timp ce fredonează manele

Doi polițiști rutieri din cadrul IPJ Brăila sunt cercetați disciplinar, după apariția în spațiul public a unor imagini în care aceștia se filmează în autospeciala de serviciu, în timp ce fredonează manele și fac afirmații legate de activitatea din teren.

În clipul devenit viral pe rețelele de socializare, unul dintre agenți fredonează pe manele: „Să sară permisele, să vină permisele”.

Imaginile au fost realizate în timpul programului de lucru, cei doi apărând în uniformă, în interiorul autospecialei Poliției Române, stârnind numeroase reacții critice în mediul online.

„Nu vreau să cred așa ceva!? Să vă fie rușine! Ce comportament e asta? Mai sunteți și plătiți din banii noștri! Rușine mare, rușine... Pentru onoarea voastră, dacă o aveți, mergeți și dați-vă demisia”, a scris un internaut.

Alți comentatori au ironizat situația și au pus la îndoială capacitatea profesională a polițiștilor: „Domnilor Garcea, v-ar trebui un drug test. Reprezentați legea? Nu cred”, a transmis altă persoană.

„Eu cred că ești sub influența alcoolului”, a fost o altă reacție apărută în mediul online.

În urma apariției clipului video, conducerea Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a dispus declanșarea unor verificări prin structura de control intern, pentru a stabili dacă polițiștii au încălcat regulamentele privind conduita în serviciu și utilizarea autospecialelor.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare privind modul de desfășurare a serviciului a doi polițiști în timp ce se aflau în autospeciala de serviciu, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila transmite următoarele: conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări, față de cei doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”, a transmis IPJ Brăila.